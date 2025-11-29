Roberts Kenedijs juniors izsmiets par viltotu Pateicības dienas foto ar Trampu
Roberts F. Kenedijs juniors saņēmis kritiku par to, ka digitāli izmainījis fotogrāfiju, kurā viņš, ASV prezidents Donalds Tramps, tehnoloģiju magnāts Īlons Masks un citi ēd “McDonald’s” ēdienu prezidenta lidmašīnā “Air Force One” — padarot to tādu, it kā viņi baudītu Pateicības dienas svētku maltīti.
71 gadu vecais RFK Jr. ar rediģēto fotoattēlu dalījās platformā “X” ceturtdien, 27. novembrī. Ierakstam viņš pievienoja uzrakstu: “Priecīgu Pateicības dienu!”, norādot, ka publicē to kā veselības un cilvēkresursu dienesta sekretārs.
Oriģinālā fotogrāfija uzņemta 2024. gadā pēc tam, kad 79 gadus vecais Tramps uzvarēja prezidenta vēlēšanās. Tajā redzami arī Donalds Tramps juniors un Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons — visi ēdot dažādus “McDonald’s” ēdienus.
Digitāli izmainītajā attēlā grupa ir ieskauta ar pilnu svētku galdu, uz kura redzama tītara gaļa, Briseles kāposti, kukurūza, kartupeļu biezenis, dzērvenes un citi Pateicības dienas ēdieni.
RFK Jr. saņēma kritiku par to, ka aizstājis “McDonald’s” ēdienus ar Pateicības dienas ēdieniem manipulētajā attēlā, un daudzi īpaši norādīja uz viņa saikni ar iniciatīvu “Padarīsim Ameriku atkal veselīgu” (MAHA).
“Kā viltota kā tava medicīniskā zināšana,” rakstīja kāds “X” lietotājs, kamēr cits piebilda: “Tik dīvaini… Kāpēc tu dzīvo melos?”
Kāds cits sociālo tīklu komentētājs piebilda: “Pamēģini nākamreiz īstu fotogrāfiju, nevis programmatūrā ģenerētu. Šādi kļūst skaidrs, kāpēc cilvēki sāk šaubīties, kas ir patiesība. Kam lai uzticas?”