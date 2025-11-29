Pēc šaušanas uz Nacionālās gvardes karavīriem ASV aptur visus lēmumus par patvēruma piešķiršanu
ASV aptur visu lēmumu pieņemšanu par patvēruma piešķiršanu, piektdien paziņoja amatpersonas.
Šāds solis sperts laikā, kad ASV prezidents Donalds Tramps pastiprina savu nostāju pret migrantiem pēc šonedēļ Vašingtonā notikušā incidenta, kurā Afganistānas pilsonis sašāva divus Nacionālās gvardes karavīrus, no kuriem viens vēlāk nomira.
Trešdien notikušais uzbrukums ir saasinājis negatīvo attieksmi pret ārzemniekiem ASV, un Tramps ceturtdien paziņoja, ka plāno apturēt migrāciju no tā dēvētajām trešās pasaules valstīm.
ASV Pilsonības un imigrācijas dienestu (USCIS) direktors Džozefs Edlovs sacīja, ka viņa vadītā aģentūra ir "apturējusi visus lēmumus par patvērumu, līdz mēs varēsim nodrošināt to, ka katrs ārzemnieks tiek pārbaudīts maksimāli iespējamā mērā".
Šis solis seko Trampa ceturtdienas paziņojumam par plāniem "noteikt pastāvīgu pauzi migrācijai no visām trešās pasaules valstīm, lai ļautu ASV sistēmai pilnībā atgūties".
Atbildot uz jautājumu, kādu valstu pilsoņus skars šis solis, Iekšzemes drošības ministrija norādīja uz 19 valstu sarakstu, kas jau kopš jūnija ir pakļautas ASV ceļošanas ierobežojumiem. Starp šīm valstīm ir Afganistāna, Haiti, Irāna, Kuba un Mjanma.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio piektdien pavēstīja, ka ASV uz laiku apturējušas vīzu izsniegšanu visām personām, kas ceļo ar Afganistānas pasēm.
"Savienotajām Valstīm nav augstākas prioritātes par mūsu valsts un mūsu tautas aizsardzību," sacīja Rubio.