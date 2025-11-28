Nepatiesa CV dēļ atkāpjas Rumānijas aizsardzības ministrs Moštjanu
Rumānijas aizsardzības ministrs Jonucs Moštjanu piektdien atkāpies no amata saistībā ar nepatiesu informāciju, ko viņš savulaik bija minējis savā dzīvesgājumā (CV). Moštjanu savā CV bija norādījis, ka absolvējis universitāti, kurā nekad nav mācījies.
Politiķis atzina, ka pieļāvis kļūdu, un norādīja, ka nevēlas, lai skandāls, kas saistīts ar viņu, novērš valsts uzmanību laikā, kad Eiropu apdraud Krievija.
"CV, ko ātri sastādīju 2016. gadā, izmantojot internetā atrastu paraugu, ir kļūda, kas, es atzīstu, ir apkaunojoša. Toreiz es nepievērsu lielu uzmanību šīm detaļām," sociālajā tīklā "Facebook" skaidroja Moštjanu. Viņš aizsardzības ministra amatā tika iecelts šī gada jūnijā.
Rumānijas premjerministrs Ilije Boložans paziņoja, ka ierosinās uz laiku iecelt aizsardzības ministra amatā ekonomikas un tūrisma ministru Radu Mirutu.
Jāpiebilst, ka Moštjanu demisija notiek laikā, kad Krievijas droni aizvien regulārāk sāk ielidot NATO valstu teritorijā, un šonedēļ viens nokrita Rumānijas austrumos Pueštu pagasta teritorijā lauku mājas dārzā. Puešti atrodas aptuveni 60 kilometru attālumā no Moldovas robežas. Tik dziļi valsts iekšienē līdz šim neviens dronu incidents nebija pieredzēts.
Viņš ir otrais demisionējušais NATO dalībvalstu aizsardzības ministrs pēdējo mēnešu laikā. 22. oktobrī amatu pameta Lietuvas ministre Dovile Šakaliene, strīdoties ar premjerministri Ingu Ruginieni par aizsardzības finansējumu.