Divi amerikāņi arestēti par plānu vervēt bezpajumtnieku armiju un iebrukt Haiti salā
Divi jauni vīrieši no Teksasas ir apsūdzēti par iespējamu plānu vervēt bezpajumtniekus, lai palīdzētu iebrukt Haiti salā.
21 gadu vecais Gevins Rivers Vēiznburgs un 20 gadus vecais Tanners Kristofers Tomass it kā sazvērējušies, lai izveidotu "bruņotu spēku" un uzsāktu uzbrukumu Gonāves salai, kas ir daļa no Haitas Republikas.
Saskaņā ar apsūdzību, vīrieši it kā plānojuši iegādāties buru laivu, ieročus un munīciju, kā arī vervēt bezpajumtniekus, lai viņi kalpotu kā kareivji paredzētajā uzbrukumā. Prokurori teica, ka pāra mērķis bija nogalināt visus vīriešus salā un paverdzināt sievietes un bērnus, lai īstenotu viņu "izvarošanas fantāzijas".
Prokurori norādīja, ka viņu plāns pārsniedza vienkāršu fantāziju, un viņi patiešām veikuši soļus, lai sagatavotos uzbrukumam, tostarp mācoties haitiešu kreolu, iestājoties skolās, lai iegūtu attiecīgas prasmes, un, Tomasa gadījumā, pievienojoties ASV Gaisa spēkiem, lai saņemtu militāro apmācību.
Vēiznburgs it kā iestājies ugunsdzēsības akadēmijā ap Dalu, lai iegūtu apmācību, kas būtu noderīga uzbrukumā, bet neizturējis skolu. Pēc tam viņš it kā devies uz Taizemi, lai mācītos braukt ar laivu, taču nekad neiestājies mācību kursā, jo tas bijis pārāk dārgi.
Papildus slepkavības plānam abi tika pieķerti bērnu pornogrāfijas glabāšanā. Lietu izmeklē FBI, ASV Gaisa spēku Speciālo izmeklēšanas birojs un Selinas Policijas departaments. Ja viņi tiks atzīti par vainīgiem sazvērestībā, viņiem draud mūža ieslodzījums federālajā cietumā. Bērnu pornogrāfijas apsūdzība paredz sodu no 15 līdz 30 gadiem cietumā.
Abu vīriešu advokāti piektdien paziņoja, ka viņi neatzīs vainu. "Viņi nekad neko tādu neplānoja darīt," sacīja Džons Helms, Tomasa advokāts. Viņš teica, ka, kamēr viņš vēl nav redzējis valdības pierādījumus, viņš uzskata, ka prokuroriem "būs ļoti grūti" pierādīt, ka Vēiznburgs un Tomass patiešām vēlējās īstenot šādu plānu.