Tramps paziņo, ka Dienvidāfrika nesaņems ielūgumu uz 2026. gada G20 samitu ASV
ASV prezidents Donalds Tramps neaicinās Dienvidāfriku piedalīties G20 valstu grupas samitā nākamgad Savienotajās Valstīs, liecina Trampa ieraksts platformā "Truth Social".
Tramps kārtējo reizi apsūdzēja Dienvidāfriku genocīdā pret baltajiem fermeriem, ko Dienvidāfrikas valdība un eksperti kategoriski noliedz. "Tāpēc pēc maniem norādījumiem Dienvidāfrika nesaņems ielūgumu uz 2026. gada G20 sanāksmi, kas nākamgad notiks Maiami, Floridas štatā," paziņoja Tramps.
"Dienvidāfrika ir parādījusi pasaulei, ka tā nav valsts, kas būtu pelnījusi dalību jebkādā pasākumā, un mēs nekavējoties pārtrauksim visus maksājumus un subsīdijas tai," norādīja ASV prezidents.
Tramps arī kritizēja Dienvidāfriku par to, ka tā pirms dažām dienām Johannesburgā notikušā G20 samita beigās atteicās simboliski nodot ikgadējo G20 rotējošo prezidentūru ASV vēstniecības augsta ranga pārstāvim. Tramps un ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss samitā Dienvidāfrikā nepiedalījās.
G20 veido 19 valstis, kā arī Eiropas Savienība (ES) un Āfrikas Savienība. Šo valstu vidū ir gan lielākās Rietumu demokrātijas, piemēram, ASV, Vācija un Lielbritānija, gan arī tādas autoritāras valstis kā Krievija un Ķīna.
Pagaidām nav īsti skaidrs, ko Tramps domāja ar savu paziņojumu, ka ASV nekavējoties pārtrauks visus maksājumus un atbalstu Dienvidāfrikai.