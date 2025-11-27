Francija no nākamās vasaras ieviesīs brīvprātīgu desmit mēnešu karadienestu.
Šodien 15:45
Krievijas draudi maina visu: Makrons paziņo par militārā dienesta atjaunošanu
Pieaugot Krievijas radītajiem draudiem, Francija no nākamās vasaras ieviesīs brīvprātīgu desmit mēnešu karadienestu, ceturtdien paziņojis prezidents Emanuels Makrons.
"Tiks ieviests jauns nacionālais dienests, pakāpeniski sākot ar nākamo vasaru," prezidents pavēstīja uzrunā karavīriem Varsaljērerisē, Francijas dienvidaustrumos.
Francija no karaklausības atteicās gandrīz pirms trim desmitgadēm.
Brīvprātīgie, galvenokārt 18 līdz 19 gadus veci, dienēs tikai Francijas teritorijā, uzsvēra Makrons.
"Lielas krīzes gadījumā parlaments var atļaut iesaukt ne tikai brīvprātīgos," piebilda Makrons, atzīstot, ka tādā gadījumā karadienests kļūs obligāts.
No nākamā gada vasaras armijā iesaistīsies 3000 brīvprātīgo, pēc tam to skaits pakāpeniski palielināsies, lai līdz 2030. gadam armijā iekļautu 10 000 jauniešu, bet līdz 2035. gadam - 50 000, sacīja Makrons.