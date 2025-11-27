VIDEO: Ukrainas specvienība Donbasa mežā iesaistās apšaudē un saņem gūstā okupantus
Doneckas apgabalā Ukrainas bruņoto spēku 8. Speciālo operāciju spēku pulka karavīri iznīcināja krievu izlūkošanas un sabotāžas grupu, sagūstot divus okupantus. Krievijas okupācijas armijas vadība netālu no Pokrovskas ir sapulcējusi aptuveni 150 000 karavīru lielus spēkus.
Ukrainas Speciālo operāciju spēku vadība par to ziņoja savā "Facebook" profilā. Saskaņā ar specvienības sniegto informāciju, ienaidnieka izlūkošanas un sabotāžas grupa tika atklāta speciālo uzdevumu izpildes laikā. Izcēlās apšaude, kuras laikā tika nogalināts viens krievu okupants, bet divi citi sagūstīti.
Ukrainas karavīri no okupantiem sagrāba ieročus, sakaru aprīkojumu un dokumentus. Specvienība nenorādīja precīzu šīs kaujas vietu, tikai to, ka tā notika Doneckas apgabalā.
Donbasā krievu okupanti mēģina ieņemt Pokrovsku, Mirnohradu un Kostjantiņivku. Pašlaik vissmagākās kaujas notiek šo pilsētu apkārtnē. Pēc Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka Oleksandra Sirska teiktā, Krievijas armijas pavēlniecība Pokrovskas apgabalā ir savākusi aptuveni 150 000 karavīru lielus spēkus (Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis 2025. gada oktobrī minēja 170 000 karavīru – red. piezīme).
Kopumā Ukrainas teritorijā pašlaik atrodas aptuveni 700 000 Krievijas karavīru. 7. gaisa triecienkorpusa komandieris brigādes ģenerālis Jevhens Lasičuks uzsvēra, ka ienaidnieks nav ielencis Pokrovsku. Okupanti cenšas pārtraukt apgādes un sakaru ceļus starp Pokrovsku un Mirnohradu. Ģenerālis situāciju šajā frontes posmā Ukrainas bruņotajiem spēkiem vērtē kā ļoti smagu. Pilsētā turpinās kājnieku ieroču kaujas, un ienaidnieks, izmantojot laikapstākļus, mēģina iefiltrēties, taču Ukrainas brigādes notur savas pozīcijas.