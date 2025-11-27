Indijas leopardi aptaukojušies: dzīvot cilvēku tuvumā un viņus medīt izrādās daudz vienkāršāk
Indijas ziemeļu Utarpradēšas un Utarakhandas štatu amatpersonas saskārušās ar negaidītu problēmu — daudzi tur dzīvojošie leopardi vairs nav piemēroti džungļiem, jo ir pielāgojušies dzīvei cukurniedru laukos, no kurienes laiku pa laikam mielojas ar vietējiem iedzīvotājiem. Šie lielie savvaļas kaķi nu ir kļuvuši smagāki, lēnīgāki un pieraduši pie cilvēku klātbūtnes.
Kā vēsta vietējais izdevums “Times of India”, desmitiem leopardu šo štatu rietumu daļā nu ir atzīti kā nederīgi izlaišanai mežos pēc cukurniedru laukos ērti pavadītajiem gadiem. Meža dienestu pārstāvji norādījuši, ka šīs ilgtermiņa pārmaiņas viņu uzvedībā nu veicina arvien vairāk uzbrukumu cilvēkiem un liek amatpersonām meklēt iespējas viņus nogādāt zooloģiskajos dārzos, nevis izlaist džungļos.
Tiesa, uz cukurniedru laukiem leopardi nav pārcēlušies no savas gribas — izrādās, pieaugušais tīģeru skaits tuvējās rezervātos ir licis izmēros mazākajiem kaķiem pamest džungļus, bet viegli pieejamais patvērums un barība daudziem leopardiem vairs nerada nekādu vēlēšanos atgriezties mežā. Konstatēti gadījumi, kad dzīvnieku aizsardzības amatpersonas notvertie un mežā izlaistie leopardi, kuriem uzliktas radiosignālus raidošas kakla siksnas, nostaigājuši desmitiem kilometru, lai atgrieztos cukurniedru laukos.
Dzīvesvietas maiņa ir pārveidojusi arī šo plēsoņu izskatu. Amatpersonas izteikušās, ka daudzi leopardi ir kļuvuši viduklī druknāki, ar trulākiem nagiem un vājinātiem instinktiem, kas liecina par zvēru nodošanos slinkumam vidē, kur medībām vairs nevajag pārāk piepūlēties. Biezais zelmenis slāpē skaņas, slēpj viņu kustības un rada ideālu slēptuvi dažus metru attālumā no cilvēku mājām.
Leopardu aptaukošanās nesola cilvēkiem neko labu. Kopš 2023. gada janvāra leopardu uzbrukumos Bidžnoras rajonā gājuši bojā 35 cilvēki, bet 80 ciemi pasludināti par augsta riska zonām. Dažviet situācija kļuvusi tik kritiska, ka iedzīvotāji baidās doties strādāt uz lauka, bet vecākie nākas bērnus pavadīt līdz skolai.
Meža darbinieki norādījuši, ka dažiem notvertajiem leopardiem ilkņi ir tik ļoti nodiluši, ka nav vairs piemēroti tradicionāliem medījumiem un izsalkuši viņi dodas uz ciemiem. Kāds 10 gadus vecs tēviņš, kuru turēja aizdomās par četru cilvēku nogalināšanu, svēra 85 kg, krietni pārsniedzot ierasto svaru savvaļā pēc pavadītajiem gadiem, medījot mājlopus un dažreiz arī bērnus.
Diemžēl problēmai pagaidām nav risinājuma, mēģinājumi šos tuklos leopardus pārcelt uz citiem štatiem ir izgāzušies, jo visi ir atteikušies tos pieņemt, bet vietējo lielpilsētu zooloģiskie dārzi ir jau pilni. Abu štatu amatpersonas atzinušas, ka līdz šim labi kalpojušais “noķer un izlaid mežā” princips vairs nedarbojas — leopardi spītīgi atgriežas, tādēļ aicina reģionā izveidot leopardu safari parku vai pastāvīgu glābšanas centru, jo zooloģiskie dārzi šāda mēroga krīzi nav spējīgi atrisināt.
2022. gada dati liecina, ka valstī dzīvo nepilni 14 000 leopardu, no kuriem Utarpradēšas un Utarakhandas štatos mīt mazliet vairāk par tūkstoti. Visvairāk leopardu ir Indijas vidienes Madhjas Pradēšas štatā — apmēram 3900 eksemplāru.