ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Pasaulē
Šodien 08:51
ASV vēlas miera līguma parakstīšanu pirms drošības garantijām Ukrainai
ASV valsts sekretārs Marko Rubio sacījis, ka Savienotās Valstis vēlas, lai miera līgums par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu tiktu parakstīts vēl pirms drošības garantiju sniegšanas Ukrainai, vēsta ASV tīmekļa izdevums "Politico", atsaucoties uz saviem avotiem.
"Saskaņā ar Eiropas diplomāta un ar sarunām pazīstama cilvēka teikto valsts sekretārs Marko Rubio Eiropas sabiedrotajiem paziņojis, ka ASV vēlas, lai tiktu parakstīts miera līgums, pirms tās piekrīt jebkādām drošības garantijām Ukrainai," vēsta izdevums.
"Saskaņā ar avotu teikto, ar šo nosacījumu tiek uzsvērti ASV pagājušajā nedēļā Kijivā izteiktie piedāvājumi. Otrdien telefonsarunā ar Eiropas amatpersonām Rubio apgalvoja, ka [ASV] prezidents Donalds Tramps varētu vienoties par ilgtermiņa drošības garantijām Ukrainai, kas, pēc viņu teiktā, nodrošinātu Kijivai drošības sajūtu," ziņo "Politico".