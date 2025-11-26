Straujais migrantu pieaugums radījis spriedzi sabiedrībā - Īrija plāno ierobežot imigrāciju
Īrija plāno ierobežot iedzīvotāju skaita pieaugumu, ieviešot jaunus stingrākus noteikumus imigrācijai un patvēruma saņemšanai, trešdien paziņojis Īrijas tieslietu ministrs Džims O'Kalagans.
"Pagājušajā gadā mūsu iedzīvotāju skaits palielinājās par 1,6%, kas ir septiņas reizes vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā," žurnālistiem norādīja O'Kalagans. Valdība uzskata, ka "pieauguma temps prasa politisku reakciju", norādīja ministrs, piebilstot, ka iedzīvotāju skaita pieaugums ir ārkārtīgi liels un rada spiedienu uz valsts spēju nodrošināt pakalpojumus un mājokļus.
Īrijā pēdējos gados ir strauji audzis patvēruma pieprasītāju skaits. Piemēram, 2024. gadā starptautisko aizsardzību pieprasīja rekordliels skaits cilvēku - 18 651, salīdzinot ar 13 276 iepriekšējā gadā. Pateicoties imigrantiem, Īrijas iedzīvotāju skaits 2025. gada aprīlī sasniedza 5,46 miljonus cilvēku.
Straujais pieaugums radījis spriedzi sabiedrībā, un pagājušajā mēnesī notika vardarbīgi protesti pie patvēruma meklētāju viesnīcas netālu no Dublinas.
Īrijas valdības soļi atspoguļo nesen Lielbritānijā ieviestos noteikumus, kuru mērķis ir imigrācijas ierobežošana.
Īrijas valdība trešdien apstiprināja virkni jaunu pasākumu, tajā skaitā stingrākus noteikumus par pilsonības piešķiršanu un ģimeņu atkalapvienošanos personām no valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ).
O'Kalagans paziņoja, ka starptautiskās aizsardzības lūdzējiem, kas vēlas iegūt pilsonību, turpmāk Īrijā būs jānodzīvo piecus gadus, nevis trīs gadus, kā tika prasīts līdz šim.
Strādājošajiem patvēruma meklētājiem tagad būs jāmaksā nodeva par valsts mājokli, un tās apmērs būs atkarīgs no viņu iknedēļas ienākumiem, un tiem, kas vēlas apvienoties ar ģimenes locekļiem Īrijā, būs arī jāpierāda, ka viņi var viņus finansiāli uzturēt, norādīja ministrs.
Valdībai būs arī tiesības anulēt patvēruma statusu, ja tiks konstatēts, ka persona rada draudus valsts drošībai vai ir notiesāta par smagu noziegumu. "Lai gan šādas situācijas ir retas, ir svarīgi, ka šīs pilnvaras ir paredzētas likumā," skaidroja ministrs.
Īrijas premjerministrs Mihāls Mārtins nedēļas sākumā paziņoja, ka Īrijai ir jāapsver iespējamais migrantu pieplūdums pēc nesenajām izmaiņām Lielbritānijas noteikumos. "Tas, ko dara citi, ietekmē arī mūs, un tam mums ir jābūt gataviem," viņš piebilda.
O'Kalagans norādīja, ka aptuveni 87% personu, kas lūdz patvērumu Īrijā, ierodas pāri robežai no Ziemeļīrijas, kas pieder Lielbritānijai.
Ministrs atklāja, ka valdība arī apsver iespēju ierobežot studentu vīzu skaitu.