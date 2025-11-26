“Pārsteidzīgi spriest”: Kremlis atbild uz Trampa apgalvojumiem par drīzu mieru Ukrainā
Krievija noraida runas par iespējamu kara noslēgumu tuvākajā laikā. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs otrdien paziņoja, ka apgalvojumi par Ukrainas un Krievijas tuvošanos pamieram esot “priekšlaicīgi” un bez pamata.
Krievijas propagandas aģentūra TASS vēsta, ka Peskovam lūgts komentēt ziņas, kas liecinot par kara nonākšanu līdz atrisinājumam.
“Pagaidiet, vēl ir pārāk agri tā runāt,” sacīja Peskovs.
Atbildot uz jautājumiem par iespējamo informācijas noplūdi saistībā ar sarunām, Peskovs piebilda, ka vairākās valstīs, tostarp ASV, “būs daudz cilvēku”, kas mēģinās kavēt jebkādus miera centienus.
“Es nepārspīlētu šīs ziņas. Taču ir skaidrs, ka dažādās valstīs, tai skaitā Amerikas Savienotajās Valstīs, būs ļoti daudz cilvēku, kuri centīsies izjaukt pāreju uz mierīgu risinājumu,” norādīja Peskovs.
Savukārt ASV prezidents Donalds Tramps Pateicības dienas tradicionālās ceremonijas laikā apgalvoja, ka Maskava un Kijiva esot “ļoti tuvu vienošanās panākšanai”. Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita papildināja, ka pēdējās nedēļās sarunās panākts “ievērojams progress”.
NATO ģenerālsekretārs Marks Rite intervijā Spānijas laikrakstam El País pauda, ka karš Ukrainā varētu beigties līdz 2025. gada beigām.