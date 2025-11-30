700 gadu mīts: zinātnieki atspēkojuši vispazīstamāko faktu par Melnās nāves izcelsmi
Vēsturnieki paziņojuši par revolucionāru atklājumu: fundamentālais dokuments, uz kura balstījās populārā teorija par Melnās nāves izcelsmi un straujo izplatīšanos, izrādījies mākslinieciskais teksts.
Jaunais pētījums, publicēts "Journal of Arabic and Islamic Studies", apšauba daudzu gadsimtu uzskatu, ka mēris zibens ātrumā izplatījās no Ķīnas līdz Eiropai mazāk nekā desmit gadu laikā.
Mīts, kas kļuva par "faktu"
Galvenais avots šai teorijai bija XIV gadsimta prozas stāsts, ko sarakstījis Sīrijas autors Ibn al-Vardi. Neskatoties uz tā māksliniecisko stilu, šis stāsts gadsimtiem ilgi tika traktēts kā vēsturisks apraksts, kas it kā fiksēja slimības izplatību Āzijā.
Tomēr zinātnieki atklājuši, ka teksts nekad nav veidots kā hronika. Tā bija alegorija - literārs darbs, kas domāts, lai atspoguļotu laikmeta bailes un morālās pārdzīvošanas, nevis pandēmijas izplatības maršrutu.
Interpretācijas kļūda radusies vēl viduslaikos, un to vēlāk pārņēmuši Eiropas pētnieki.
Viens izdomāts sižets - globālas sekas
Pamatojoties uz šiem pierakstiem, izveidojās tā sauktais "ātrās izplatīšanās stāsts": versija, ka Yersinia pestis ceļu no Centrālās Āzijas līdz Melnajai jūrai veica mazāk nekā 10 gadu laikā. Pat mūsdienu ģenētiskie pētījumi, kas apstiprināja patogēna centrālaziātisko izcelsmi, neapzināti balstījās uz šo hronoloģiju - lai gan tā tika ņemta no dzejiskās metaforas.
Pētnieki norāda, ka Ibn al-Vardi nebija vienīgais. Citi tā laika autori - as-Safadi un al-Makrizi - arī aprakstīja mēri mākslinieciskos tēlos: kā ceļotāju, viesi vai sodu nesošu spēku. Vēlāk šie tēli kļūdaini tika interpretēti kā reāli ģeogrāfiski dati.
Ko maina jaunais atklājums
Zinātnieki uzsver: atklājums neapšauba pašu pandēmijas faktu vai tās upuru skaitu (Eiropā gāja bojā 30-50 % iedzīvotāju). Taču tas būtiski maina priekšstatu par tās izplatīšanās ātrumu un mehānismiem.
Pētījums arī atgriež mākslinieciskajiem tekstiem to patieso nozīmi - kā kultūras liecībām par to, kā cilvēki pārdzīvoja traģēdiju. Pētnieki tās salīdzina ar mūsdienu sabiedrības reakciju uz Covid-19, kur radās savi mīti, simboliskas interpretācijas un psiholoģiskās adaptācijas veidi.
Kā autori uzsver, šī vēsture ir svarīgs atgādinājums par to, cik bīstami ir uztvert māksliniecisko metaforu kā faktu un cik viegli zinātniskie modeļi var kļūdīties vienas interpretācijas kļūdas dēļ, raksta UNIAN.