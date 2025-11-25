Brazīlijas eksprezidents Žairs Bolsonaru
Vakar 23:11
Brazīlijas eksprezidentam Bolsonaru jāsāk izciest 27 gadu cietumsods, pasludina Augstākā tiesa
Brazīlijas Augstākā tiesa otrdien nolēma, ka bijušā prezidenta Žaira Bolsonaru notiesāšana par valsts apvērsumu ir galīga un vairs nav pieļaujamas nekādas apelācijas, tādējādi paverot ceļu tam, ka eksprezidentam jāsāk izciest viņam piespriestais 27 gadu cietumsods.
70 gadus vecais Bolsonaru septembrī tika notiesāts par plānu, kā mērķis bija neļaut kreisajam Luīsam Ināsiu Lulam da Silvam ieņemt prezidenta amatu pēc 2022. gada vēlēšanām.
Augstākā tiesa šā mēneša sākumā noraidīja Bolsonaru pārsūdzību par piespriesto sodu un nolēma, ka spriedums ir galīgs.
Bolsonaru atradās mājas arestā līdz sestdienai, kad viņš tika apcietināts policijas iecirknī galvaspilsētā Braziljā, jo ar lodāmuru bija sabojājis potītes monitoru.
Augstākās tiesas tiesnesis Aleksandrs de Moraess norādīja, ka bijušas "ļoti nopietnas pazīmes par iespējamu mēģinājumu aizbēgt" plānotā piketa laikā, ko organizēja eksprezidenta dēls.