Kārtējais drons no austrumiem ielido NATO teritorijā: šoreiz tas nogāzies lauku mājas dārzā Rumānijā
Rumānijas austrumos Pueštu pagasta teritorijā lauku mājas dārzā nogāzies neapbruņots drons, otrdien žurnālistiem pavēstīja aizsardzības ministrs Jonucs Moštjanu. Neviens cilvēks nav ievainots.
Confirmed: Drone Wreckage in Puiești, Vaslui i can now confirm that these are the correct images showing the fallen drone inside a private resident’s yard in Puiești, Romania. https://t.co/rXpLtXmqtE pic.twitter.com/0XRJkZT1oC— GeoInsider (@InsiderGeo) November 25, 2025
Lauku mājā dzīvo māte ar bērnu, vēsta mediji.
Puešti atrodas aptuveni 60 kilometru attālumā no Moldovas robežas. Tik dziļi valsts iekšienē līdz šim neviens dronu incidents nebija pieredzēts.
Pēc visa spriežot, drons sākotnēji lidojis virs Moldovas. Moldovas gaisa telpā ielidojuši seši droni, bet viens aizlidojis tālāk uz Rumāniju, pavēstīja Moldovas Aizsardzības ministrija.
Droni raidīti no Krievijas okupētās Krimas, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki. Dažas stundas pirms drona nogāšanās Rumānijas bruņotie spēki divreiz novēroja dronus savā radarā pie robežas ar Ukrainu.
Gaisa tika paceltas četras lidmašīnas, arī divas vācu lidmašīnas.
Kopš pilna mēroga kara sākuma Rumānijā nogāzušies 40 dronu fragmenti, liecina Aizsardzības ministrijas dati.