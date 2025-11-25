Krievu drons nogalinājis mākslinieku Vadimu Tupčiju. Viņš bija viens no septiņiem nogalinātajiem nakts uzlidojumā Kijivai
Vadims Tupčijs (foto: "Facebook")
Krievu drons nogalinājis mākslinieku Vadimu Tupčiju. Viņš bija viens no septiņiem nogalinātajiem nakts uzlidojumā Kijivai

Naktī uz 25. novembri Kijivā nogalināts ukraiņu mākslinieks un dekorators Vadims Tupčijs, kad viņa dzīvoklī-darbnīcā ietriecās Krievijas raidītais drons. Ukrainas mediji vēsta, ka krievu uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai nogalināti septiņi cilvēki.

“Uzbrukums Rusanivkai ar bezpilota lidaparātu. Tētis ir gājis bojā. Mēs ar mammu identificējām ķermeni. Es ienīstu šo pasauli,” par 65 gadus vecā mākslinieka nāvi paziņoja viņa dēls.

Jāpiebilst, ka dažādu teātru un cirku dekorāciju meistars Tupčijs savulaik izveidoja Čornobiļas AES postījumu maketu, lai varētu apmācīt postošākās civilās atomkatastrofas seku likvidētājus. Vēlāk šis makets kļuva par sava veida mākslas objektu. “Makets bija nepieciešams, lai apmācītu likvidatorus un darbiniekus — tos, kuri strādāja šajā stacijā. Pēc tam tas kļuva par ekskursiju programmas daļu. Tas atrodas skatu laukumā, dažu simtu metru attālumā no pašas stacijas,” mākslinieks pastāstīja 2016. gada intervijā kanālam “Hromadske”.

