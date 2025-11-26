Skandāls saunā: sievietei no Īrijas draud cietumsods par nepieņemamu uzvedību
Populārais Magalufas kūrorts Maļorkā ir slavens ar savu kaislīgo naktsdzīvi un brīvo atmosfēru, taču nesens incidents kādā viesnīcas spa zonā atgādina: ceļojumos spēkā ir tās pašas normas un robežas kā jebkurā citā situācijā.
Spānijas prokuratūra izmeklē incidentu, kurā 38 gadus vecu sievieti, kas dzīvo Īrijā, tur aizdomās par nepiedienīgiem pieskārieniem pusaudzim viesnīcas saunā.
Saskaņā ar prokuratūras datiem tas noticis vasaras sākumā turku pirtī kādā četrzvaigžņu viesnīcā Magalufā. 18 gadus vecais Zviedrijas pilsonis jau atradies tvaika pirtī, kad telpā ienākusi sieviete. Pēc jaunieša teiktā, viņa apsēdusies līdzās un pēc tam pieskārusies viņa dzimumorgāniem. Viņš nekavējoties pārtraucis situāciju, pateicis "nē" un pametis telpu.
Viesnīcas personāls ziņojis par notikušo policijai. Cietušais uzreiz izklāstījis tiesībsargiem savu notikušā versiju. Sieviete tikusi aizturēta un nogādāta iecirknī, kur pavadījusi nakti, taču nākamajā dienā atbrīvota pret drošības naudu, kas ļāvis viņai pirms izmeklēšanas beigām atgriezties Īrijā, vēsta "Daily Star".
Tagad vietējā prokuratūra lūdz piemērot sievietei līdz 18 mēnešiem cietumsoda un piespriest cietušajam apmēram 500 eiro kompensāciju. Situāciju sarežģī mainītās aizdomās turētās liecības: sākotnēji, pēc tiesas datiem, viņa esot atzinusi notikušo, taču vēlāk caur advokātu paziņojusi, ka noticis pārpratums un ka viņa nepareizi interpretējusi jaunieša draudzīgo sarunu kā interesi.
Prokuroru vērtējumā jaunais skaidrojums neatbilst sākotnējiem sievietes vārdiem un viesnīcas darbinieku sniegtajai informācijai. Uz tiesu izsaukti policisti un viesnīcas darbinieki, lai noskaidrotu precīzu notikumu gaitu.
Lai gan runa ir par atsevišķu gadījumu, tas licis vairākiem vietējiem tūrisma nozares pārstāvjiem atgādināt: spa zonas, saunas un citas koplietošanas atpūtas telpas prasa cieņu pret personīgajām robežām.