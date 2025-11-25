Sešas aviokompānijas pārtraukušas lidojumus uz Venecuēlu
Pēc ASV paziņojuma par pastiprinātu militāro aktivitāti pie Venecuēlas, sešas galvenās aviokompānijas apturējušas lidojumus uz Dienvidamerikas valsti.
Venecuēlas Aviokompāniju asociācijas (ALAV) prezidente Marisela de Loaiza paziņoja, ka lidojumus ir atcēlušas sekojošas lidsabiedrības: Spānijas "Iberia", Portugāles TAP, Čīles LATAM, Kolumbijas "Avianca", Brazīlijas GOL un Trinidādas un Tobāgo "Karību jūras reģiona aviokompānija". Viņa neprecizēja, uz cik ilgu laiku lidojumi pārtraukti.
Tikmēr lidojumus uz valsti vēl joprojām turpina Panamas "Copa Airlines", Spānijas "Air Europa" un "PlusUltra", "Turkish Airlines" un Venecuēlas "LASER".
ASV Federālā aviācijas pārvalde piektdien aicināja civilās lidmašīnas Venecuēlas gaisa telpā "ievērot piesardzību" saistībā ar "drošības situācijas pasliktināšanos un pastiprināto militāro aktivitāti Venecuēlā vai tās apkārtnē".
"Draudi varētu radīt potenciālu risku lidmašīnām visos augstumos, tostarp pārlidojuma laikā, lidojuma ielidošanas un izlidošanas fāzēs," paziņoja pārvalde.
Vašingtona ir nosūtījusi uz Karību jūras reģionu kuģa trieciengrupu, Jūras spēku karakuģus, kā arī lidmašīnas. Kā apgalvo ASV šie pasākumi ir vērsti uz narkotiku tirdzniecības apkarošanu reģionā, taču tā ir izraisījusi bažas Karakasā, ka operāciju patiesais mērķis ir režīma maiņa.
Vašingtonas spēki kopš septembra sākuma iznīcibnājuši vairāk nekā 20 kuģus Karību jūrā un Klusā okeāna austrumu daļā, nogalinot vairāk nekā 80 cilvēku. Kā apgalvo ASV, kuģi bija saistīti ar narkotiku tirdzniecību. Taču Amerikas Savienotās Valstis vēl nav publiskojušas konkrētus pierādījumus tam, ka kuģi tiešām tika izmantoti narkotiku kontrabandai vai radīja draudus ASV.