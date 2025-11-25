Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.
Pasaulē
Šodien 07:17
“Nevaram to darīt mūžīgi”: ASV brīdina par ieroču piegāžu ierobežojumiem Ukrainai
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita pirmdien paziņojusi, ka ASV nevar mūžīgi piegādāt ieročus Ukrainai.
Intervijā televīzijas kanālam "Fox News" Levita norādīja, ka prezidents Donalds Tramps ieguldījis milzumu laika un enerģijas, meklējot veidus, kā izbeigt Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu, par ko viņam pienākoties pateicība.
Viņa uzsvēra, ka Trampa galvenais mērķis esot slepkavošanas un kara izbeigšana. Prezidenta vilšanās atspoguļojot visas ASV sabiedrības noskaņojumu, piebilda Levita.
Lai gan Tramps pārtraucis šī kara finansēšanu, ASV turpina Ukrainai pārdot ievērojamu daudzumu ieroču, izmantojot NATO mehānismu, norādīja Baltā nama preses sekretāre.
"Mēs nevaram to darīt bezgalīgi. Prezidents grib, lai šis karš beigtos," uzsvēra Levita.