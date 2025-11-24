Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita.
Pasaulē
Vakar 23:25
Baltā nama preses sekretāre: joprojām pastāv domstarpības, runājot par miera nodrošināšanu Ukrainā
Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita žurnālistiem pie Baltā nama paziņoja, ka joprojām pastāv domstarpības, runājot par miera nodrošināšanu Ukrainā.
Viņa norādīja, ka sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā ir bijušas produktīvas, taču joprojām pastāv dažas domstarpības.
Levita arī piebilda, ka pašlaik nav plānots, ka Tramps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šonedēļ tiksies.
Tāpat viņa uzsvēra, ka pārskatītais plāns būtu atkārtoti jāiesniedz Krievijai.
“Ir sajūta, ka šis ir steidzams jautājums. Prezidents vēlas, lai darījums tiktu noslēgts un karš beigtos,” sacīja Levita.
Viņa piebilda, ka Tramps ir izdarījis lielu spiedienu uz abiem līderiem. ASV prezidents vēlas, lai vienošanās “tiktu panākta pēc iespējas ātrāk”, atbildot uz jautājumu, vai Tramps joprojām uzstāj, ka Ukrainai ir jāpanāk vienošanās līdz ceturtdienai.