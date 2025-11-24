Polijas ārlietu ministrs izsauc Izraēlas vēstnieku saistībā ar ierakstu platformā "X"
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis pirmdien izsaucis Izraēlas vēstnieku, lai pieprasītu paskaidrojumus par Izraēlas holokausta memoriāla "Yad Vashem" ierakstu platformā "X".
"Yad Vashem" svētdien platformā "X" ierakstīja, ka "Polija bija pirmā valsts, kur ebreji tika piespiesti valkāt dzeltenu nozīmi, lai viņus izolētu no apkārtējiem cilvēkiem". Sikorskis aicināja "Yad Vashem" pārpublicēt šo ziņu, skaidri norādot, ka runa ir par "vācu okupēto" Poliju.
Polijas amatpersonas gadiem ilgi iebilst pret formulējumiem, kas varētu kļūdaini attiecināt nacistiskās Vācijas noziegumus uz Poliju. Iepriekšējā valdība pat gatavojās ieviest cietumsodu tiem, kas apgalvo, ka poļu tauta bija līdzvainīga nacistu noziegumos.
"Yad Vashem" svētdien "X" aprakstīja, kā 1939. gada 23. novembrī nacistu okupētajā Polijā "Ģenerālgubernatūras gubernators Hanss Franks izdeva rīkojumu, ka visiem ebrejiem vecumā no desmit gadiem uz labās rokas jānēsā desmit centimetrus plata balta auduma aproce ar zilu Dāvida zvaigzni".
Nacistiskā Vācija okupēja Poliju 1939. gada septembrī, sākoties Otrajam pasaules karam. Nacisti kara laikā holokaustā nogalināja vairāk nekā sešus miljonus ebreju, no kuriem daudzi gāja bojā koncentrācijas nometnēs okupētās Polijas teritorijā.
"Yad Vashem" ierakstu "X" kritizēja arī citi Polijas politiķi, tajā skaitā premjerministrs Donalds Tusks. Memoriāls reaģēja uz kritiku, platformā publicējot piebildi, ka "tas tika darīts pēc Vācijas iestāžu rīkojuma, kā norādīja daudzi lietotāji un skaidri norādīts saistītajā rakstā". Tomēr Sikorskis nolēma izsaukt Izraēlas vēstnieku, jo "maldinošais ieraksts nav izlabots".