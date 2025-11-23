FOTO: pēc “visproduktīvākajām” sarunām ASV un Ukrainas delegācijas bauda kopīgas vakariņas itāļu restorānā
foto: AFP/Scanpix
ASV un Ukrainas delegācijas pēc sarunām bauda vakariņas itāļu restorānā.
ASV un Ukrainas delegācijas pēc šodienas sarunām kopīgi ieturēja maltīti viesnīcas “Four Seasons” itāļu restorānā Ženēvā.

Tas varētu liecināt, ka sarunas noritējušas labi — vakariņās bija redzami ASV un Ukrainas delegācijas pārstāvji, tostarp, Marko Rubio un Stīvs Vitkofs.

ASV kolonna ieradās viesnīcā, policijai iepriekš attīrot apkārtni. Delegācijas devās iekšā pa sānu ieeju restorānā Il Lago, un apkaimē tika izvietoti Slepenā dienesta aģenti. 

Drīz pēc tam ieradās arī Ukrainas komanda un īsi aprunājās ar ASV amatpersonām, pirms aizkari tika aizvērti.

Pēc Rubio teiktā, abu pušu komandas esot panākušas “stabilu progresu” un šobrīd strādā pie vairākiem priekšlikumiem un precizējumiem, lai samazinātu atšķirības un nonāktu pie risinājuma, ar kuru būtu apmierinātas gan Ukraina, gan ASV.

