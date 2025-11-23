Rubio pēc sarunas ar Ukrainas delegāciju: mēs esam daudz tālāk nekā jebkad - es ticu, ka panāksim vienošanos
ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka pirmā sarunu kārta ar Ukrainas delegāciju par tā dēvēto Trampa miera plānu bijusi “visproduktīvākā un jēgpilnākā” visā līdzšinējā procesa laikā.
Pēc Rubio teiktā, abu pušu komandas esot panākušas “stabilu progresu” un šobrīd strādā pie vairākiem priekšlikumiem un precizējumiem, lai samazinātu atšķirības un nonāktu pie risinājuma, ar kuru būtu apmierinātas gan Ukraina, gan ASV.
Lai gan detaļas pagaidām netiek atklātas, Rubio norādīja, ka ir panākts būtisks progress, tiek precizēti atsevišķi punkti, abas puses tuvojas kompromisam un galīgais dokuments vēl būs jāparaksta abu valstu prezidentiem.
Viņš pauda pārliecību, ka vienošanās ir iespējama, ņemot vērā sarunās sasniegto. Vienlaikus Rubio atgādināja, ka jāņem vērā arī Krievijas faktors, taču pēdējos deviņos mēnešos izstrādātās idejas esot pietiekami spēcīgas, lai risinātu arī Maskavai būtiskos jautājumus.
Valsts sekretārs šo sarunu dienu nosauca par “varbūt labāko visā procesā” un paziņoja, ka papildu informācija varētu sekot tuvāko stundu laikā.
“Nevēlos šeit pasludināt uzvaru vai galīgu iznākumu. Vēl ir darbs darāms, taču šobrīd esam daudz tālāk nekā bijām šorīt, un noteikti daudz tālāk nekā pirms nedēļas.”
Atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Rubio vairākkārt atteicās atklāt plāna detaļas, uzsverot, ka tas joprojām tiek izstrādāts.
Tomēr viņš uzsvēra: “Mums vienkārši vajag vairāk laika, nekā mums ir šodien. Es patiesi ticu, ka mēs to panāksim.”
Kā ziņots, ASV piedāvājušas 28 punktu "miera plānu" Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu, un tā sākotnējā versija faktiski saturēja Maskavas maksimālās prasības un tika pielīdzināta Kijivas kapitulācijai.
Savukārt Kijivas delegācijas pārstāvis Rustems Umerovs šodien paziņoja, ka ASV miera plāna pēdējā versija tagad ietver Ukrainas "svarīgākās prioritātes".