Izraēlas armija uzbrūk “Hezbollah” štāba priekšniekam Beirūtā
foto: AFP/Scanpix
Netanjahu devis rīkojumu likvidēt "Hezbollah" štāba priekšnieku.
Izraēlas armija uzbrūk “Hezbollah” štāba priekšniekam Beirūtā

Jauns.lv/LETA

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu svētdien devis rīkojumu dot triecienu Beirūtai, lai likvidētu šiītu teroristiskā grupējuma "Hezbollah" štāba priekšnieku, paziņojusi viņa kanceleja.

Pirms brīža Izraēlas armija uzbruka "Hezbollah" štāba priekšniekam, kas vadīja teroristiskā grupējuma pārapbruņošanos, teikts paziņojumā, uzsverot, ka Izraēla ir apņēmības pilna sasniegt savus mērķus.

Tikmēr Libāna paziņojusi, ka izraēliešu triecienā vismaz viens cilvēks ir nogalināts, bet 21 guvis ievainojumus.

Trieciens skāris blīvi apdzīvotās Beirūtas dienvidu priekšpilsētas, kur "Hezbollah" ir liela ietekme.

Aģentūras AFP korespondents no notikumu vietas vēsta, ka trieciens trāpījis kādas deviņstāvu ēkas trešajā un ceturtajā stāvā.

Libānas nacionālā aģentūra NNA ziņo, ka Izraēla uz ēku izšāvusi trīs raķetes.

