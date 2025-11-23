Netanjahu devis rīkojumu likvidēt "Hezbollah" štāba priekšnieku.
Pasaulē
Šodien 17:11
Izraēlas armija uzbrūk “Hezbollah” štāba priekšniekam Beirūtā
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu svētdien devis rīkojumu dot triecienu Beirūtai, lai likvidētu šiītu teroristiskā grupējuma "Hezbollah" štāba priekšnieku, paziņojusi viņa kanceleja.
Pirms brīža Izraēlas armija uzbruka "Hezbollah" štāba priekšniekam, kas vadīja teroristiskā grupējuma pārapbruņošanos, teikts paziņojumā, uzsverot, ka Izraēla ir apņēmības pilna sasniegt savus mērķus.
Tikmēr Libāna paziņojusi, ka izraēliešu triecienā vismaz viens cilvēks ir nogalināts, bet 21 guvis ievainojumus.
Trieciens skāris blīvi apdzīvotās Beirūtas dienvidu priekšpilsētas, kur "Hezbollah" ir liela ietekme.
Aģentūras AFP korespondents no notikumu vietas vēsta, ka trieciens trāpījis kādas deviņstāvu ēkas trešajā un ceturtajā stāvā.
Libānas nacionālā aģentūra NNA ziņo, ka Izraēla uz ēku izšāvusi trīs raķetes.