Zelenskis: ASV plāns varētu tikt pielāgots Ukrainas interesēm
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien paziņojis, ka tā dēvētais ASV miera plāns Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu varētu ietvert arī Kijivas perspektīvu.
"Šobrīd pastāv sapratne, ka amerikāņu priekšlikumi varētu ietvert virkni elementu, kas balstītos Ukrainas perspektīvā un ir kritiski Ukrainas nacionālajām interesēm," žurnālistiem norādīja Zelenskis.
Kā ziņots, ASV piedāvājušas 28 punktu "miera plānu", kas faktiski satur Krievijas maksimālās prasības un tiek pielīdzināts Ukrainas kapitulācijai.
Šis plāns jau sastapis skarbu kritiku gan no Ukrainas, gan no Eiropas, gan no pašu ASV politiķu puses.
Tikmēr Somijas prezidents Aleksandrs Stubs aģentūrai AFP svētdien pavēstījis, ka kopā ar Itālijas valdības vadītāju Džordžu Meloni apsprieduši "miera plānu" ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
"Prezidents Tramps atbildēja uz telefona zvanu svētdien plkst. 5 no rīta (plkst. 12 pēc Latvijas laika), kas liecina, ka viņš strādā cauru diennakti, lai panāktu miera vienošanos Krievijas agresijas karā pret Ukrainu," G20 samita kuluāros Dienvidāfrikā norādīja Stubs.
Protams, tika apspriests 28 punktu "miera plāns", atzina Somijas prezidents, piebilstot, ka arī Johannesburgā skarti jautājumi, kas saistīti ar šo plānu. Tomēr sīkākas sarunas detaļas Stubs atteicās atklāt.