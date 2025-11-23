Erdogans pirmdien runās ar Putinu.
Šodien 16:25
“Darīšu visu, lai apturētu šīs nāves” - Erdogans pirmdien runās ar Putinu
Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans svētdien paziņojis, ka pirmdien runās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
"Rīt man būs telefonsaruna ar Putinu," preses konferencē G20 samita laikā Dienvidāfrikā pavēstīja Erdogans, piebilstot, ka darīs visu, lai veicinātu vienošanos par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu.
"Miruši tik daudz cilvēku. Es pārrunāšu ar [Putinu], ko varam darīt, lai apturētu šīs nāves. Pēc šīs sarunas, domāju, man būs iespēja iznākumu apspriest ar mūsu Eiropas partneriem, [ASV prezidentu Donaldu] Trampu un citiem draugiem," norādīja Turcijas prezidents.
Kā ziņots, trešdien viņš Ankarā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un aicināja Kijivu un Maskavu atsākt Stambulas sarunas par kara izbeigšanu.