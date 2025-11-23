Aptauja: atbalsts Merca valdībai nokrities līdz rekordzemam līmenim
Vāciešu atbalsts valdībai nokrities līdz rekordzemam līmenim, liecina svētdien publicētie aptaujas rezultāti.
Saskaņā ar aptauju, ko pēc laikraksta "Bild am Sonntag" pasūtījuma veicis socioloģijas institūts INSA, 22% respondentu izteikušies, ka ir apmierināti ar kanclera Frīdriha Merca vadītās koalīcijas valdības darbu, kas ir par diviem procentpunktiem mazāk nekā pirms divām nedēļām.
Tikmēr 67% atzinuši, ka nav apmierināti ar valdības darbu, bet 11% nav snieguši atbildi uz šo jautājumu.
Mercu personīgi pozitīvi novērtējuši 25% vāciešu, kas arī ir par diviem procentpunktiem mazāk nekā 7. novembrī. 64% respondentu kancleru vērtējuši negatīvi, bet 11% nav izteikuši viedokli šajā jautājumā.
Veicot aptauju, laikā no ceturtdienas līdz piektdienai intervēti 1004 respondenti.
Tikmēr atbalsts partijām nedēļas laikā visumā nav mainījies.
Ja Bundestāga vēlēšanas notiktu svētdien, par Merca pārstāvētajiem kristīgajiem demokrātiem (CDU) un viņu Bavārijas māsaspartiju Kristīgi sociālo savienību (CSU) balsotu 25% vāciešu, bet CDU/CSU koalīcijas partneri sociāldemokrāti (SPD) varētu cerēt uz 15% balsu.
Savukārt opozīcijā esošajai labējo eiroskeptiķu partijai "Alternatīva Vācijai" (AfD) atbalstu pauduši 26% aptaujāto.
Šajā aptaujā laikā no pirmdienas līdz piektdienai intervēti 1208 balsstiesīgie pilsoņi.
Tajā pašā laikā saskaņā ar aptauju, ko pēc aģentūras DPA pasūtījuma veicis sabiedriskās domas pētniecības uzņēmums "YouGov", brīvprātīgās karaklausības atjaunošanu atbalsta gandrīz divas trešdaļas vāciešu.
Šī aptauja veikta no 14. līdz 18. novembrim, intervējot 2387 respondentus, un tās rezultāti arī publicēti svētdien.
Valdības iecerēto karaklausības atjaunošanu pilnībā vai daļēji atbalsta 62% aptaujāto, kamēr 31% to pilnībā vai daļēji noraida. 7% respondentu nebija izšķīrušies vai atteicās atbildēt uz šo jautājumu.
Tajā pašā laikā obligātās karaklausības atjaunošana gadījumā, ja brīvprātīgo rekrūšu nepietiks, bauda mazāku atbalstu. To pilnībā vai daļēji atbalsta tikai 53% vāciešu, kamēr 37% to pilnībā vai daļēji noraida. Atlikušie 10% aptaujāto nav izšķīrušies vai atteicās atbildēt.
Nepilna puse pilsoņu jeb 47% uzskata, ka lēmumu par obligātās karaklausības atjaunošanu, ja brīvprātīgo rekrūšu nepietiks, jāpieņem jau šai valdībai. Savukārt 39% respondentu uzskata, ka šādu lēmumu varētu pieņemt tikai nākamā valdība, kas tiktu izveidota pēc 2029. gadā paredzētajām kārtējām Bundestāga vēlēšanām. 14% šajā jautājumā nav varējuši izšķirties vai atteikušies atbildēt.