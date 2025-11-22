Medijs: Eiropas līderi kopīgā vizītē grasās doties pie Trampa
Saistībā ar Vašingtonas piedāvāto "miera plānu" Ukrainai, Eiropas līderi saskaņo kopīgu vizīti pie ASV prezidenta Donalda Trampa.
Raidsabiedrība "Sky News" atsaucas uz diplomātiskiem avotiem Eiropas Savienībā (ES), kas pavēstīja, ka Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers apspriedis brauciena iespēju ar galvenajiem Eiropas līderiem - Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu un Itālijas premjerministri Džordžu Meloni.
Visi četri politiķi savā starpā koordinē pasākumus, lai sagatavotu kopīgu tikšanos ar Trampu Vašingtonā.
Kā vēsta "Sky News", paredzams, ka Eiropas līderu vizīte ASV varētu notikt nākamās nedēļas sākumā, visticamāk, otrdien, ja Baltais nams apstiprinās šo datumu.
Paredzams, ka galvenie apspriežamie jautājumi būs Ukraina un jaunā ASV pieeja Eiropas drošībai.
Tajā pašā laikā ES diplomātiskais avots vēlāk komentārā "Sky News" pavēstīja, ka Stārmers neplāno vizīti Vašingtonā, bet Eiropa gatavo kopīgu tikšanos ar Trampu.
Vašingtona piedāvājusi plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kas, pēc visa spriežot, balstīts pamatā uz Krievijas prasībām. Tas paredz ne tikai okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē, bet arī Ukrainas apņemšanos nepievienoties NATO, alianses nepaplašināšanu un Krievijas atgriešanos G8, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākušais plāna projekts.