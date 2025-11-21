Tramps brīdina: Zelenskim nāksies pieņemt ASV miera plānu - citādi Ukraina paliks bez atbalsta
ASV prezidents Donalds Tramps ir pārliecināts, ka Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim nekas cits neatliks kā pieņemt piedāvāto miera plānu.
Vaicāts, vai viņš runājis ar Volodimiru Zelenski par 28 punktu miera plānu Ukrainai, Tramps atbildēja: “Mums ir plāns. Tas, kas notiek, ir briesmīgi. Tas ir karš, kam nekad nebūtu bijis jānotiek.”
“Mēs domājam, ka mums ir veids, kā panākt mieru. Viņam tas būs jāapstiprina,” piebilda ASV prezidents.
Kad žurnālists norādīja, ka miera plāns saņēmis kritiku, Tramps atbildēja: “Jūs domājat — viņam (Zelenskim) tas nepatīk? Viņam tas būs jāpieņem, un, ja viņam tas nepatīk, tad, es domāju, viņi vienkārši var turpināt karot.”
“Kādā brīdī viņam būs jāpieņem kaut kas. Jūs atceraties — Ovālajā kabinetā, ne tik sen, es teicu: “Tev nav kāršu.” Es šo karu mantoju. Es domāju, ka viņam vajadzēja noslēgt vienošanos pirms gada vai diviem,” piebilda Tramps.
Viņš piebilda, ka Ukrainai vajadzētu pasteigties pieņemt miera plānu, jo “šī ziema būs auksta.”
Viņš norādīja, ka, ja Zelenskis to nepieņems, ASV atbalsts tiks apturēts. “Es domāju, ka miers starp Ukrainu un Krieviju tuvojas,” piebilda ASV prezidents.
Jau vēstīts, ka Vašingtona piedāvājusi plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kas, pēc visa spriežot, balstīts pamatā uz Krievijas prasībām. Tas paredz ne tikai okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē, bet arī Ukrainas apņemšanos nepievienoties NATO, alianses nepaplašināšanu un Krievijas atgriešanos G8, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākušais plāna projekts.