Mercs kļūst par pirmo Eiropas līderi, kas ar Trampu apspriež ASV piedāvāto miera plānu Ukrainai
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs un ASV prezidents Donalds Tramps telefonsarunā pārrunājuši Savienoto Valstu rosināto miera plānu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanai, pavēstīja Vācijas valdības preses sekretārs Štefans Kornēliuss
Telefonsaruna notikusi "uzticības pilnā un konstruktīvā" gaisotnē, puses saskaņojušas "nākamos soļus" padomnieku līmenī, norādīja Kornēliuss. Tagad Mercs informēs Eiropas partnerus.
Mercs ir pirmais Savienoto Valstu NATO sabiedrotais Eiropā, kas ar Trampu pārrunājis ASV 28 punktu miera plānu, norāda ziņu aģentūra DPA.
Saruna ilgusi aptuveni 15 minūtes.
Avots Vācijas valdībā DPA apliecināja, ka Eiropas sabiedrotie tagad strādā pie sava "starpniecības dokumenta", kas vēl tiek apspriests.
Turpmākās sarunas notiks G20 samitā Johannesburgā 22. un 23. novembrī.
Gaidāms, ka tajā bez Merca piedalīsies arī Francijas prezidents Emanuels Makrons, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers un Itālijas premjerministre Džordža Meloni.
Vašingtona piedāvājusi plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kas, pēc visa spriežot, balstīts pamatā uz Krievijas prasībām. Tas paredz ne tikai okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē, bet arī Ukrainas apņemšanos nepievienoties NATO, alianses nepaplašināšanu un Krievijas atgriešanos G8, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākušais plāna projekts.