Leiena par ASV miera plānu: Ukraina ir galvenais sarunu dalībnieks, nevis skatītājs
Ukrainai ir jābūt centrālajai lomai, kas tiek lemts par tās nākotni, piektdien apliecināja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Ursula fon der Leiena, norādot, ka Eiropas Savienības (ES) līderi par ASV piedāvāto miera plānu spriedīs sestdien.
"Mums ir skaidrs, ka nekas nedrīkst notikt saistībā ar Ukrainu bez Ukrainas," platformā "X" pēc sarunām ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pauda Leiena.
Īstenojot nākamos soļus, "Eiropas līderi tiksies rīt G20 sanāksmes kuluāros un pēc tam nākamnedēļ Angolā ES un Āfrikas Savienības sanāksmē", norādīja EK prezidente.
Vairāki ES līderi šajā nedēļas nogalē piedalīsies G20 samitā Johannesburgā.
Vašingtona piedāvājusi plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kas, pēc visa spriežot, balstīts pamatā uz Krievijas prasībām. Tas paredz ne tikai okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē, bet arī Ukrainas apņemšanos nepievienoties NATO, alianses nepaplašināšanu un Krievijas atgriešanos G8, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākušais plāna projekts.