Eiropas Komisija vēršas pret Slovākiju par izmaiņām tās konstitūcijā saistībā ar dzimumjautājumiem
Eiropas Komisija (EK) ierosinājusi pārkāpuma procedūru pret Slovākiju par konstitūcijas izmaiņām, kas nosaka valsts likumu pārākumu pār Eiropas Savienības (ES) tiesībām. Grozījumi tika pieņemti septembrī, lai ierobežotu LGBTQ kopienas tiesības, un Slovākijas premjerministrs Roberts Fico to nodēvēja par vēsturisku soli un "labāko atbildi uz Rietumu sabiedrību sabrukumu".
Fico kopš atgriešanās pie varas 2023. gadā bieži ir nonācis domstarpībās ar EK, un Slovākijā notikuši protesti pret Fico centieniem ierobežot tiesības.
EK ierosināja pārkāpuma procedūru saistībā ar Slovākijas konstitūcijas grozījumiem, kuros teikts, ka Slovākijas suverenitātei attiecībā uz "kultūras un ētikas jautājumiem" jābūt svarīgākai par ES tiesību aktiem.
"Tas ir pretrunā ES tiesību aktu pārākuma principam, kas ir ES tiesiskās kārtības pamatelements," norādīja EK, kas ir nosūtījusi Slovākijai oficiālu brīdinājuma vēstuli par pārkāpuma procedūras sākumu. Bratislavai tagad ir divi mēneši, lai atbildētu uz vēstuli.
Konstitūcijas grozījumos teikts, ka "pastāv divi dzimumi, vīrietis un sieviete", kas tiek noteikti dzimšanas brīdī. "Dzimumu nevar mainīt, izņemot nopietnu iemeslu dēļ, saskaņā ar procedūrām, kas tiks noteiktas ar likumu," paredz grozījumi.
Grozījumi atļauj adopciju tikai laulātiem pāriem, ar retiem izņēmumiem.