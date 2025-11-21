Kā klājas pasaulslavenās pils "Bezdelīgu ligzda" kaķenei, kuru psihiski nevesels tūrists bija iemetis jūrā no 40 metru augstas klints?
Cilvēku cietsirdība pret mājas mīluļiem diemžēl nav nekas jauns, tomēr tas, kas šā gada 23. februārī notika Krievijas anektētajā Ukrainas Krimas pussalā, šokēja daudzus. Draudzīgo kaķeni Musju, kas apmēram 10 gadus bija dzīvojusi pasaulslavenās pils “Bezdelīgu ligzda” teritorijā, no 40 metru augstā skatu laukuma kāds krievu tūrists iesvieda jūrā. Pēc divu dienu meklēšanas kaķeni izdevās atrast. Kā viņai klājas tagad?
"Ar Musju viss ir labi. Viņa pilnībā ir atguvusies no pārdzīvotā un dzīvo pilnvērtīgu kaķa dzīvi. Viņa ir optimisma un rotaļīga noskaņojuma pilna," vietējiem medijiem pavēstīja veterinārārste Svetlana Vlasenko, pie kuras kaķene nu dzīvo. Musjai patīk daudz laika pavadīt ārā, bet mājās atgriežas, lai sasildītos.
Musja bija vietējā slavenība, kas pils teritorijā dzīvoja apmēram 10 gadus un labprāt mēdza mīļoties ar apmeklētājiem. Tas viss beidzās 23. februārī, kad kāds vīrietis vispirms kaķeni glaudīja, bet pēc tam pārliecinājies, ka viņu neviens neredz, aiznesa dzīvnieku līdz skatu laukumam un nosvieda viņu jūrā.
В Крыму посетитель Ласточкиного гнезда выбросил с обрыва кошку Мусю, которая прожила там 10 лет— Триша в небе (@OlgaBulgakowa) February 23, 2025
Шизоид погладил кошку убедился, что за ним никто не наблюдает отнёс на смотровую площадку и выбросил
Муся жила на территории Ласточкиного гнезда около 10 летПолицейские ищут ублюдка pic.twitter.com/ICLrOaYHuu
Nelietis izrādījās kāds 24 gadus vecs tūrists no Sanktpēterburgas. Viņš apgalvoja, ka Musja viņu nokaitināja, jo “maisījās pa kājām”, bet tad, kad kaķeni paņēma rokās, tā mēģināja izrauties. Viņš nespēja sakarīgi paskaidrot izmeklētājiem, kādēļ tā vietā, lai vienkārši palaistu kaķeni vaļā, viņam vajadzēja to aiznest pie margām un iesviest jūrā.
Par laimi, kaķenei izdevās izdzīvot pēc kritiena un izpeldēt krastā, kur klints pakājē starp akmeņiem viņa pavadīja divas dienas. Tikmēr glābēji viņu meklēja jūrā un tuvējā piekrastē, līdz atrada tieši zem “Bezdelīgu ligzdas” klints. “Mēs izpeldējām atklātā jūrā, piepeldējām pie “Bezdelīgu ligzdas” un izdzirdējām, ka Musja tur ir. Viņa raudāja. Mēs viņu ieraudzījām, mēģinājām piekļūt no jūras, taču neizdevās. Viņa ļoti raudāja, redzot, ka peldam prom, man sirds vai plīsa,” izdevumam “Krim 24” toreiz stāstīja kāda glābēja. Lai kaķi izglābtu, nācās piesaistīt alpīnistus, kuri norāpās lejā un izcēla Musju. Kaķeni nodeva veterināru aprūpei.
Vietējais zoologs Aleksejs Prohorovs izdevumam "AiF Krim" izteicās, ka Musjas izglābšanās bijis īsts brīnums. "Kaķiem ir izredzes uz veiksmīgu piezemēšanos, pateicoties īpašai ķermeņa uzbūvei, taču kritiens uz akmeņiem varēja būt nāvējošs. Musjai neticami paveicās."
Sadists savu vainu atzina, pret viņu ierosināta krimināllieta par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, viņam noteikta medicīniskā izmeklēšana.
Jāpiebilst, ka "Bezdelīgu ligzda" (ukraiņu val. Ластівчине гніздо, krievu val. Ласточкино гнездо) ir viens no slavenākajiem 2014. gadā Krievijas anektētās Ukrainas Krimas pussalas tūrisma objektiem, šī 1912. gadā celtā pseidogotiskā stila pils atrodas uz 40 metru augstās Aitodoras klints netālu no Jaltas.