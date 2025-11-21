Jauns rekords! Frīdas Kalo pašportrets izsolē Ņujorkā pārdots par 54,7 miljoniem ASV dolāru
54,7 miljoni ASV dolāru (47,5 miljoni eiro) ir jauns rekords sieviešu gleznotāju darbu cenām izsolēs, ceturtdien paziņoja izsoļu nams "Sotheby's".
Glezna "El sueño (La cama)", kuras nosaukums tulkojams kā "Sapnis (Gulta)", tapusi 1940. gadā, un tajā Kalo atainojusi sevi guļam gultā.
Līdz šim dārgākā izsolītā glezna, kuru radījusi sieviete, bija amerikāņu gleznotājas Džordžijas O'Kīfas darbs "Jimson Weed / White Flower No.1", kas 2014. gadā izsolē tika pārdots par 44 miljoniem ASV dolāru.
Kalo darbu rekords līdz šim bija 34,9 miljoni ASV dolāru 2021. gadā.
"El sueño (La cama)" 1980. gadā izsolē tika pārdota par 51 000 ASV dolāru, kas ir aptuveni viena tūkstošā daļa no tās pašreizējās vērtības.
"Sotheby's" Latīņamerikas mākslas nodaļas vadītāja Anna Di Stasi norādīja, ka nule kā notikusī izsole atspoguļo gan Kalo ģeniālās daiļrades pieaugošo novērtējumu, gan arvien lielāko sieviešu mākslinieču atpazīstamību augstākās klases mākslas tirgū.
1907. gadā dzimusī Kalo sāka gleznot pusaudzes vecumā, kamēr viņa atkopās no autobusa avārijas, kurā viņai tika lauzta mugura, iegurnis un vienpadsmit vietās kāja, kā arī sadragāta pēda un ar dzelzs margām caurdurts vēders. Negadījuma dēļ viņa visu mūžu cieta fiziskas un emocionālas sāpes.
Viņas gleznas, galvenokārt pašportreti, apvienoja simbolismu, reālismu un sirreālismu, lai atspoguļotu viņas sāpes un godinātu Meksikas pamatiedzīvotāju kultūras. Viņa kļuva pazīstama ne tikai ar saviem mākslas darbiem, bet arī ar savu feminismu, atklāto biseksuālismu, savām vētrainajām attiecībām ar mākslinieku Djego Riveru, ar kuru viņa bija precējusies divas reizes, atbalstu komunismam un draudzību ar revolucionāru un marksisma teorētiķi Ļevu Trocki.