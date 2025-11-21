Izraēla paplašina militārās operācijas Libānā, Gazas joslā un Rietumkrastā
Pēdējo trīs dienu laikā Izraēla ir būtiski palielinājusi savas militārās operācijas, kā rezultātā Libānā un Gazas joslā bojā gājuši vairāk nekā piecdesmit cilvēki, bet okupētajās teritorijās arestēti simtiem palestīniešu.
Neraugoties uz pamieru, kas iestājās pirms vairāk nekā mēneša, koflikti Gazas joslā turpinās. Kopš 10. oktobra Izraēlas uzlidojumos nogalināti 312 cilvēki un 760 ievainoti, savukārt no drupām izcelti vēl 572 līķi. Jāpiebilst, ka par šo statistiku pavēstījusi Palestīnas Veselības ministrija, ko kontrolē palestīniešu teroristu grupējums "Hamas".
Izraēla kopš oktobra trīs reizes veikusi masveida gaisa triecienus Gazai. Vienā no tiem, 19. novembrī, tika nogalināti 32 palestīnieši, tostarp divi "Hamas" līderi. Nākamajā dienā bojā gāja vēl pieci palestīnieši. Arī iepriekš, 28. oktobrī, vairāk nekā 100 cilvēku zaudēja dzīvību pēc tam, kad Rafā tika nogalināts Izraēlas karavīrs, un 19. oktobrī, pēc divu Izraēlas karavīru nāves, sprādzienā Gazas joslā dzīvību zaudēja vēl 45 palestīnieši.
"Pamiers ir tikai cita veida karš," atzīst kāds humānās palīdzības darbinieks, norādot, ka šobrīd aptuveni 2,1 miljons cilvēku dzīvi smagos antisanitāros apstākļos.
Kataras un Saūda Arābijas amatpersonas šīs darbības nosaukušas par "bīstamu konflikta eskalāciju", taču daudzas valstis joprojām uz notikušo reaģējušas nogaidoši, gaidot ASV ierosinātā Trampa miera plāna otrās fāzes sākšanos.
Arī Libānas dienvidos uzliesmojumi kļūst intensīvāki. Kopš pamiera noslēgšanas 2024. gada novembrī Izraēla ir pastiprinājusi uzbrukumus Libānas kaujinieku grupējumam "Hezbollah" un viņu ieroču noliktavām. Piemēram, otrdien uzbrukumā Ain al-Hilweh reģionā tika nogalināti trīspadsmit cilvēki — tas bija nāvējošākais trieciens šajā apgabalā gada laikā. "Šīs darbības ļauj mums novērot "Hezbollah" rakciju un kalpo kā aizsardzības līnija," norāda kāds augsta ranga Izraēlas armijas virsnieks.
Trešdien Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu apmeklēja Sīrijas teritorijā dislocētos spēkus, uzsverot nepieciešamību saglabāt Izraēlas klātbūtni pēc Bašara al Asada krišanas. Sīrija viņa vizīti raksturojusi kā “nelikumīgu”.
Tāpat mediji ziņo, ka Rietumkrasts šobrīd ir viena no galvenajām Izraēlas militārās kampaņas frontēm, kur jau vairākas nedēļas pieaug spriedze. Īpaši asi konflikti vērojami kopš oktobra sākuma, kad sākās olīvu novākšanas sezona. Pēc ANO datiem, šajā laikā novērots nepieredzēti augsts incidentu skaits, kas pēdējās nedēļas laikā turpinājis pieaugt. Ceturtdienas vakarā Havaras pilsētā tika aizdedzināta garāža, bet Hebronā ievainoti palestīnieši. Uzbrukumi reģistrēti arī pie Ramallas.
Jau ziņots, ka 9. oktobrī Izraēla un "Hamas" vienojās par Gazas miera plāna pirmo fāzi. "Hamas" apstiprināja, ka ir panākta vienošanās, kas "paredz beigas karam pret Gazu, okupācijas spēku izvešanu no tās, palīdzības ievešanu un gūstekņu apmaiņu".