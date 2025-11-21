ASV amatpersona: "Mēs virzāmies prom no grupu identitātēm, grupu birkām"
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ceturtdien lika izlabot Valsts departamenta cilvēktiesību ziņojumu, lai tajā netiktu uzsvērta "grupu identitāte", un tas nozīmē ASV tālāku novirzīšanos no LGBTQ kopienas tiesību veicināšanas.
Valsts sekretārs Marko Rubio nosūtīja ASV vēstniecībām norādījumus veikt izmaiņas ikgadējā cilvēktiesību ziņojumā, lai pārorientētos uz "dabiskām tiesībām".
"Savienotās Valstis paliek uzticīgas Neatkarības deklarācijas atzinumam, ka Radītājs piešķīris visiem cilvēkiem zināmas neatņemamas tiesības," sacīja Valsts departamenta augsta amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti.
Šīs tiesības "eksistē pirms valdībām" un tās "mums ir devis Dievs, mūsu Radītājs, nevis valdības", sacīja amatpersona.
Šim ziņojumam arī jāatspoguļo Trampa administrācijas prasība par "runas brīvibu" Eiropā, kur ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citi ir pārmetuši sabiedrotajiem galēji labēja satura ierobežošanu.
Trampa otrā administrācija publiskoja savu pirmo cilvēktiesību ziņojumu augustā, tomēr tas lielākoties bija apkopots pirms viņa atgriešanās prezidenta amatā. Tajā bija ievērojami samazināta LGBTQ tiesību nozīme, pat nepieminot tādas valstis kā Uganda, kur pieņemts likums paredz nāvessodu homoseksuāļiem.
"Mēs virzāmies prom no grupu identitātēm, grupu birkām," sacīja amatpersona. "Iepriekšējās [ASV] administrācijas varbūt fokusējās uz zināmiem jautājumiem, kurus mēs uzskatām par politiski virzītiem."
Bijušā prezidenta Džo Baidena administrācija centās fokusēties uz LGBTQ tiesībām, tostarp ieceļot pirmo sūtni seksuālo minoritāšu atbalstīšanai ārvalstīs.
Baidena administrācijas laikā Valsts departaments arī sāka izsniegt pases, kurās norādīts "X" dzimums nebinārām un starpdzimumu personām, kā arī personām, kas nepiemērojas dzimumam. Tramps pēc stāšanās prezidenta amatā janvārī izdeva izpildrīkojumu, kurā paziņots, ka turpmāk tiks atzīti tikai divi dzimumi - vīriešu un sieviešu.