Cietušais Romiešu muzejs Lozannā
Eiropas muzeju aplaupīšanas sērga turpinās: Lozannas muzejs šķīries no romiešu zelta monētām

Šveices pilsētā Lozannā aplaupīts muzejs, noziedzniekiem paķerot vairākus desmitus senās Romas zelta monētu, ceturtdien pavēstīja policija. Otrdien tieši pirms Lozannas Romas muzeja slēgšanas divi vīrieši uzbruka apsargam, pēc viņa neitralizēšanas no vitrīnas nozaga zelta monētas un aizbēga.

64 gadus vecais apsargs iedarbināja muzeja trauksmes signalizāciju, likumsargi ātri ieradās, taču noziedznieki jau bija pazuduši. Uzbrukuma laikā apsargs bija vienīgais darbinieks muzejā, viņš nav cietis.

"Pašlaik tiek veikta inventarizācija, lai noteiktu precīzu nozagto priekšmetu skaitu," teikts paziņojumā. Nozagtajiem priekšmetiem ir "arheoloģiska vērtība", bet to vērtība naudas izteiksmē nav aplēsta, norādīja policija.

Jāpiebilst, ka 19. oktobrī maskās tērpti noziedznieki ielauzās pasaulslavenajā Parīzes Luvrā un paķēra deviņus eksponātus no imperatoru kolekcijas, arī Napoleonam un viņa sievai Žozefīnei piederošas rotaslietas. Nolaupīto dārglietu vērtība tiek lēsta 88 miljonu eiro apmērā. Savukārt jau nākamajā naktī gandrīz 2000 zelta un sudraba monētas tika izzagtas no Denī Didro Apgaismības nama. Tas nebūt nav viss — septembrī garnadži aizstiepa 600 000 eiro vērtus zelta paraugus no Parīzes Dabas vēstures muzeja, tajā pašā mēnesī 9,5 miljonu eiro vērti artifakti tika nozagti no porcelānam un keramikas vēsturei veltītā Limožas muzeja, kas šķīries no diviem sevišķi vērtīgiem 14. un 15. gadsimta Ķīnas porcelāna šķīvjiem un 18. gadsimta Ķīnas vāzes, kurus muzejs nodēvējis par "nacionāliem dārgumiem".

Safīru tiāra, kaklarota un viens no auskariem. Šo safīru komplektu, kas darināts 19. gadsimta sākumā, valkāja karaliene Hortenzija un karaliene Marija-Amēlija.

Luvrā nolaupītie dārgumi

