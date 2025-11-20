Eiropas muzeju aplaupīšanas sērga turpinās: Lozannas muzejs šķīries no romiešu zelta monētām
Šveices pilsētā Lozannā aplaupīts muzejs, noziedzniekiem paķerot vairākus desmitus senās Romas zelta monētu, ceturtdien pavēstīja policija. Otrdien tieši pirms Lozannas Romas muzeja slēgšanas divi vīrieši uzbruka apsargam, pēc viņa neitralizēšanas no vitrīnas nozaga zelta monētas un aizbēga.
🚨🇨🇭🏛️ ALERTE INFO - Le gardien du Musée romain de Lausanne-Vidy (VD), seul sur place, a été agressé et immobilisé par deux individus qui ont ensuite dérobé plusieurs pièces d’or « à valeur archéologique ».— SuisseAlert (@SuisseAlert) November 20, 2025
Les malfaiteurs ont attendu que tous les visiteurs quittent les lieux… pic.twitter.com/21bWTBvD8N
64 gadus vecais apsargs iedarbināja muzeja trauksmes signalizāciju, likumsargi ātri ieradās, taču noziedznieki jau bija pazuduši. Uzbrukuma laikā apsargs bija vienīgais darbinieks muzejā, viņš nav cietis.
"Pašlaik tiek veikta inventarizācija, lai noteiktu precīzu nozagto priekšmetu skaitu," teikts paziņojumā. Nozagtajiem priekšmetiem ir "arheoloģiska vērtība", bet to vērtība naudas izteiksmē nav aplēsta, norādīja policija.
Jāpiebilst, ka 19. oktobrī maskās tērpti noziedznieki ielauzās pasaulslavenajā Parīzes Luvrā un paķēra deviņus eksponātus no imperatoru kolekcijas, arī Napoleonam un viņa sievai Žozefīnei piederošas rotaslietas. Nolaupīto dārglietu vērtība tiek lēsta 88 miljonu eiro apmērā. Savukārt jau nākamajā naktī gandrīz 2000 zelta un sudraba monētas tika izzagtas no Denī Didro Apgaismības nama. Tas nebūt nav viss — septembrī garnadži aizstiepa 600 000 eiro vērtus zelta paraugus no Parīzes Dabas vēstures muzeja, tajā pašā mēnesī 9,5 miljonu eiro vērti artifakti tika nozagti no porcelānam un keramikas vēsturei veltītā Limožas muzeja, kas šķīries no diviem sevišķi vērtīgiem 14. un 15. gadsimta Ķīnas porcelāna šķīvjiem un 18. gadsimta Ķīnas vāzes, kurus muzejs nodēvējis par "nacionāliem dārgumiem".
