Krievija pasludina par teroristiem Putina pirmo premjeru Kasjanovu, kā arī Latvijā reģistrētā izdevuma “Novaja Gazeta Europa” galveno redaktoru Martinovu
Krievija ir pasludinājusi par teroristu un ekstrēmistu diktatora Vladimira Putina pirmo premjerministru Mihailu Kasjanovu, Latvijā reģistrētā izdevuma “Novaja Gazeta Europa” galveno redaktoru Kirilu Martinovu, kā arī Francijā dzīvojošo ekonomistu Sergeju Gurijevu.
Oktobrī Krievijas Federālais drošības dienests paziņoja par krimināllietas ierosināšanu pret Krievijas Pretkara komitejas locekļiem, kuru skaitā ir arī Kasjanovs, Martinovs un Gurijevs.
Kasjanovs vadīja Krievijas valdību no brīža, kad Borisa Jeļcina izvēlētais politiskais mantinieks Putins stājās prezidenta amatā 2000. gadā, līdz 2004. gadam, pēc tam pievienojās opozīcijai. 2022. gada jūnijā viņš pameta Krieviju. Pirms diviem gadiem Krievijas Tieslietu ministrija iekļāva ekspremjeru ārvalstu aģentu reģistrā, tostarp par dalību Krievijas Pretkara komitejā, kas atzīta par nevēlamu organizāciju.
Ekonomists Gurijevs tika atzīts par ārvalstu aģentu 2023. gada martā, bet Martinovs vēl agrāk — jau 2022. gada septembrī. Turklāt Martinovu Krievija jau ir izsludinājusi meklēšanā, viņš ir aizmuguriski arestēts pēc panta par nevēlamas organizācijas darbības organizēšanu. 2023. gada 17. jūlijā Krievijas Tieslietu ministrija iekļāva nevēlamo organizāciju reģistrā izdevumu “Novaja Gazeta Europa”, kuru viņš nodibināja 2022. gada aprīlī.
Krievijas Pretkara komiteja ir organizācija, ko 2022. gada 27. februārī trīs dienas pēc Krievijas invāzijas Ukrainā izveidoja Krievijas sabiedriskie darbinieki un pilsoniskie aktīvisti. Organizācijas manifestā norādīts, ka tās mērķi ir apturēt karu un pretoties Putina režīmam, ko tā uzskata par diktatorisku. Daudzi kustības dalībnieki pameta Krieviju pēc kara sākuma. Krievijas Ģenerālprokuratūra 2024. gada janvārī Pretkara komitejai piešķīra tā dēvētās nevēlamās organizācijas statusu. Tas nozīmē, ka tās darbība Krievijā ir aizliegta, un par sadarbību ar to paredzēts bargs sods.