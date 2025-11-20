Polija pieprasījusi Baltkrievijai izdot sliežu ceļu spridzināšanā aizdomās turamos ukraiņus
Polija trešdien pieprasījusi Baltkrievijai izdot divus Ukrainas pilsoņus, kuri tiek turēti aizdomās par dzelzceļa līnijas sabotāžu Krievijas labā, pavēstīja Polijas Ārlietu ministrija.
Kā ziņots, sabotāžas akti nedēļas nogalē notika uz dzelzceļa līnijas Varšava-Ļubļina, kam ir svarīga vieta gan iekšzemes satiksmē, gan palīdzības kravu piegādē Ukrainai.
Varasiestādes uzskata, ka bojājumi, kas divās vietās nodarīti sliežu ceļiem, ir apzināts kaitējums, un premjerministrs Donalds Tusks vienu no sliežu ceļu bojājumiem nosaucis par mēģinājumu uzspridzināt vilcienu, atzīstot, ka tas ir nepieredzēts sabotāžas akts.
Tusks paziņoja, ka divas personas, kas bija iesaistītas dzelzceļa sliežu ceļu spridzināšanā, ir identificētas kā Ukrainas pilsoņi, kuri "jau ilgu laiku sadarbojas ar Krievijas izlūkdienestiem".
Saskaņā ar Polijas varasiestāžu sniegto informāciju aizdomās turētie pametuši valsti caur Brestas-Terespoles robežšķērsošanas punktu uz robežas ar Baltkrieviju. Maskava noliedz savu saistību ar Polijas dzelzceļa spridzināšanu.