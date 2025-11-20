VIDEO: Baltkrievijas robežsargi pie Latvijas robežas atrod divus "pārbiedētus kubiešus"
17. novembrī uz Baltkrievijas-Latvijas robežas, netālu no Latvijas robežapsardzes barjeras, Polockas robežsardzes vienības karavīri atrada divus Kubas pilsoņus - vīrieti un sievieti, ziņo vietējās varasiestādes.
Pēc viņu stāstītā, Latvijas pusē viņi cietuši nežēlīgu izturēšanos no iestāžu puses: viņi piekauti, izmantojot elektrošokeri. Pēc tam viņi piespiedu kārtā izdzīti uz Baltkrievijas teritoriju.
Baltkrievijas robežsargi snieguši bēgļiem pirmo palīdzību, izsaukuši medicīnas brigādi un izmeklēšanas-operatīvo grupu, apgalvo Baltkrievijas varasiestādes.
Atbraukušie mediķi diagnosticējuši ārzemniekiem hipotermiju. Tāpat, papildus daudzajiem nobrāzumiem un sasitumiem, vīrietim konstatētas galvas traumas pazīmes. Cietušie tika hospitalizēti Braslavas centrālajā rajona slimnīcā.
Šeit svarīgi atzīmēt, ka Baltkrievijas mediji un varasiestādes regulāri dažādos veidos interpretē notikumus uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Viņu propaganda parasti attēlo Baltkrieviju kā "cietēju" vai "palīgu.
Konkrētajā gadījumā ziņa par kubiešu pilsoņiem, kur tiek akcentēta vardarbīgā izturēšanās pret viņiem Latvijas pusē, var būt tipisks propagandas piemērs, izceļot Baltkrievijas "cēlo rīcību".