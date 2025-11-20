Trampa reitings sasniedzis zemāko punktu - viņš tajā vaino visus, izņemot "gudros cilvēkus"
ASV eksprezidenta Donalda Trampa reitings ir piedzīvojis strauju kritumu – saskaņā ar jaunāko "Reuters/Ipsos" aptauju, viņa atbalsts sarucis līdz 38%, kas ir zemākais rādītājs kopš viņš atgriezās politiskajā arēnā.
Aptaujā atklājās arī izteikta plaisa starp izglītības līmeņiem Trampa atbalstītāju vidū – ASV prezidentam atbalstu pauda 33% cilvēku ar augstāko izglītību, un 42% cilvēku bez augstākās izglītības. Pats Baltā nama saimnieks šo lejupslīdi komentējis sekojoši: "Mani reitingi ir nedaudz nokritušies, bet starp gudriem cilvēkiem tie ir ievērojami auguši," viņš sacīja trešdien, uzrunājot augsta līmeņa vadītājus un Saūda Arābijas pārstāvjus.
Viens no iemesliem, kāpēc daļa konservatīvās bāzes ir novērsusies no Trampa, ir viņa attieksme pret imigrāciju. Kaut arī Tramps saglabā stingru nostāju šajā jautājumā, daudzi MAGA kustības piekritēji uzskata, ka viņa darbības nav pietiekami stingras attiecībā pret kvalificēto darbaspēku. "Šie cilvēki māca mūsu ļaudīm, kā ražot mikroshēmas, un pēc neilga laika mūsu cilvēki to iemācīsies darīt paši. Tad tie citi [kvalificētais darbaspēks] var doties mājās," savu nostāju pamatoja Baltā nama saimnieks.
Tāpat Trampa reitinga kritums skaidrojams ar pieaugošo neapmierinātību iedzīvotāju vidū par augstajām dzīves izmaksām, kā arī Trampa iespējamo saistību ar bēdīgi slaveno pedofilu Džefrija Epstīnu. Tramps, kurš vairāku mēnešu garumā pretojās publiskot valdības dokumentus par Epstīnu, trešdienas vakarā parakstīja likumu par dokumentu publiskošanu.
Informēti cilvēki gan brīdinājuši, ka pat pēc šī likuma parakstīšanas Trampa administrācija varētu ķerties pie rediģēšanas, procesuālas kavēšanas vai federālo izmeklēšanu novilcināšanas, lai novērstu skandalozu ziņu nonākšanu sabiedrības redzeslokā.