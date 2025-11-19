Polija infrastruktūras aizsardzībā iesaistīs armiju.
Šodien 22:38
Polija infrastruktūras aizsardzībā iesaistīs armiju
Pēc sabotāžas aktiem uz dzelzceļa Polija infrastruktūras apsargāšanā iesaistīs armiju, trešdien paziņojis aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
Operācijas "Horyzont" ietvaros 10 000 karavīru kopā ar citiem dienestiem novēros svarīgākos infrastruktūras objektus, lai nepieļautu sabotāžas aktus, pavēstīja Kosiņaks-Kamišs.
Polijas varasiestādes paziņojušas, ka sestdienas sprādzienus uz dzelzceļa līnijas Varšava-Ļubļina sarīkojuši divi Ukrainas pilsoņi, kas ilgstoši sadarbojušies ar Krievijas izlūkdienestiem.
Prokuratūra abiem aizdomās turamajiem izvirzījusi apsūdzības par spiegošanu ārvalstu izlūkdienestu labā, satiksmes apdraudēšanu un sprāgstvielu izmantošanu.
Ja viņi tiks atzīti par vainīgiem, tiem draud mūža ieslodzījums.
Saistībā ar šo lietu jau aizturētas arī vairākas citas personas, lai gan izmeklētāji neuzskata, ka tās būtu tieši iesaistītas sprādzienu sarīkošanā.