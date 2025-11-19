Izraēlas armija devusi triecienus "Hamas" visā Gazas joslā
Izraēlas armija devusi triecienus "Hamas" visā Gazas joslā.
Izraēlas armija devusi triecienus "Hamas" visā Gazas joslā

Izraēlas armija trešdien paziņojusi, ka pēc teroristu uguns atklāšanas uz apkaimi, kur operē izraēliešu karavīri, devusi triecienu mērķiem visā Gazas joslā, kas saistīti ar palestīniešu teroristisko organizāciju "Hamas".

Armija norādījusi, ka teroristu darbība ir pamiera vienošanās pārkāpums, lai gan neviens karavīrs nav cietis.

Teroristu kontrolētās Gazas varasiestādes apgalvo, ka Izraēlas triecienos gājuši bojā 11 cilvēki.

