Likumsargi šobrīd aktīvi meklē bērna tēvu, kurš varētu būt saistīts ar notikušo.
Vācijā pie automaģistrāles atrastas nogrieztas sievietes rokas

17. novembra vakarā Vācijā blakus A45 automaģistrālei atrastas nogrieztas sievietes rokas.

Vācijas likumsargi apstiprinājuši, ka tās pieder kādai 32 gadus vecai sievietei no Eritrejas. Tāpat likumsargi ziņo, ka Valdsolmsas pilsētā Hesenē pie Valdsolmsas klostera atrasts viņas trīs mēnešus vecais bērns. Zīdaiņa dzīvībai briesmas nedraud.

Vietējā policija un prokuratūra paziņojušas, ka tiek izmeklēti nozieguma apstākļi, kā arī tas, kā zīdainis nokļuvis klostera priekšā. Vācijas medijs "Bild" ziņo, ka likumsargi šobrīd aktīvi meklē bērna tēvu, kurš varētu būt saistīts ar notikušo.

