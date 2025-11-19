"Meta" ASV uzvar tiesas prāvā
ASV tiesa otrdien noraidīja Federālās tirdzniecības komisijas (FTC) prasību, kurā sociālo mediju uzņēmums "Meta" tika apsūdzēts, ka tas ļaunprātīgi izmantojis tirgus stāvokli, lai iegādātos platformas "Instagram" un "WhatsApp".
FTC uzskatīja, ka "Meta", kam jau piederēja "Facebook", 2012. gadā iegādājās "Instagram" un 2014. gadā "WhatsApp", lai likvidētu konkurenci, tādējādi uzņēmumam nodrošinot monopostāvokli.
Vašingtonas federālās apgabaltiesas tiesnesis Džeimss Bosbergs secināja, ka "Meta" saskaras ar pietiekamu konkurenci no konkurentu "TikTok" un "YouTube" puses, kas neļauj uzņēmumam īstenot monopolstāvokli sociālo mediju tirgū.
FTC apgalvoja, ka "Facebook", "Instagram", "Snapchat" un "MeWe" konkurē atsevišķā tirgū, kas attiecas uz draugu un ģimenes locekļu saziņu un kas ir nošķirts no tādām video izklaides platformām kā "TikTok" un "YouTube".
Komisija uzskatīja, ka šī pieeja šim tirgum nodrošināja unikālu iespēju attīstīt "Meta" produktus un katru ceturksni gūt miljardiem dolāru lielu peļņu.
Taču Bosbergs konstatējis, ka mūsdienu sociālo mediju vidē šādas atšķirības starp šiem tirgiem vairs nepastāv.
""Meta" konkrētajā tirgū nav monopostāvokļa," paziņoja tiesnesis, norādot, ka "Facebook" un "Instagram" pēdējos gados ir piedzīvojuši pārmaiņas, lai lietotājiem galvenokārt rādītu īsus, algoritmu ieteiktus videoklipus, kas ļoti līdzinās "TikTok" pieejai.