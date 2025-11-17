Polija atrodas pirmskara periodā, paziņojis Polijas Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks
Polija atrodas “pirmskara periodā”, jo Krievija sistemātiski pastiprina kiberuzbrukumus un sabotāžas operācijas Polijas teritorijā, 17. novembrī paziņoja Polijas Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Vieslavs Kukula.
Intervijā Polijas sabiedriskajam radio viņš sacīja, ka Maskava “gatavo vidi, kas varētu veicināt tās agresiju pret Poliju”, un šos centienus raksturoja kā Krievijas sagatavošanās posmu karam. Dažas stundas vēlāk Polijas premjers Donalds Tusks apstiprināja, ka dzelzceļa posms starp Varšavu un Lublinu ticis uzspridzināts “bezprecedenta sabotāžas” rezultātā — infrastruktūrai, kas ir būtiska Rietumu militārā atbalsta nogādāšanai Ukrainai.
Sabotāžas īstenotāji oficiāli nav nosaukti, taču Varšava jau vairākus gadus brīdina par arvien biežākiem Krievijas un Baltkrievijas specdienestu uzbrukumiem Polijai, tostarp spiegošanu, diversijām un ielaušanos Polijas gaisa telpā ar droniem. Arī Rietumu amatpersonas, tostarp Vācijas izlūkdienesta vadītājs Martins Jēgers, atkārtoti norādījušas, ka Maskava pārbauda Eiropas robežas un var jebkurā brīdī saasināt situāciju līdz tiešam konfliktam.
Runājot par ASV aizsardzības sekretāra izteikumiem, kurš salīdzināja šī brīža situāciju ar 1939. un 1981. gadu, Kukula sacīja, ka šodienas situācija ir “ļoti precīza analoģija” šim laika posmam, jo tas, kā situācija atrisināsies ir atkarīgs no tā, vai sabiedrotajiem izdosies atturēt Krieviju vai arī — ar vājumu un neizlēmību — tie ļaus Krievijai izpaust savu agresiju.
“Faktiski mēs atrodamies pirmskara periodā, kā tas bija arī Aukstā kara laikā,” viņš norādīja, uzsverot, ka drošības labad ir jāstiprina valsts aizsardzības politika un sabiedrības gatavība. Polijas un sabiedroto spēki jau septembrī notrieca vairākus Krievijas dronus Polijas teritorijā, kas izraisīja aicinājumus stiprināt NATO pretgaisa aizsardzības spējas un — ja nepieciešams — notriekt arī Krievijas militārās lidmašīnas.