Politiskā drāma Maskavā: Putina "labā roka" vairs nav redzama - analītķi skaidro, kas notiek ar Lavrovu
Aizvadītajā nedēļā izcēlās spekulācijas par iespējām varas pārbīdēm Kremlī pēc tam, kad Sergejs Lavrovs — Krievijas ilggadējais ārlietu ministrs — bija vienīgais pastāvīgais Drošības padomes loceklis, kurš neieradās uz tās sēdi pagājušajā otrdienā.
Intriga tikai pieauga, kad kļuva zināms, ka Lavrovs nav iekļauts Krievijas delegācijā gaidāmajā G20 samitā Dienvidāfrikā — viņa vietā norīkots zemāka līmeņa amatpersona.
“NewsSky” Maskavas korespondents Aivors Benets analizē, vai Lavrovs varētu būt zaudējis savu vietu Kremlī. “Putina labā roka lika viņam izskatīties vājākam — tas var maksāt vietu pie Kremļa galda.”
Militārais analītiķis profesors Maikls Klārks jaunākajā Ukraine Q&A norāda, ka Lavrova pazušana no tiešajām Kremļa translācijām “nenozīmē, ka viņš būtu ieslodzīts”, bet gan, ka viņš ir “kritis nežēlastībā”. Viņš salīdzina situāciju ar Valēriju Gerasimovu — Krievijas armijas bijušo ģenerālštābu vadītāju, kuru vainoja par Ukrainas iebrukumu Kurskā 2024. gadā un pēc tam atlaida no amata.
“Kremlis bieži izmanto vecus video, lai izliktos, ka cilvēki joprojām ir klāt — Gerasimovs nav redzēts nevienā pārbaudītā tiešraidē kopš aprīļa, un Lavrovs jau pāris nedēļas nav parādījies nevienā verificētā tiešraidē. Tas nenozīmē, ka viņi būtu kaut kur ieslodzīti, taču tas nozīmē, ka viņi ir krituši nežēlastībā.”
“Putins ir kā viduslaiku valdnieks,” turpina Klārks. “Viņš pauž savu dusmu, vienkārši noliekot cilvēkus malā uz kādu laiku, pirms atļauj viņiem atgriezties — skaidri parādot, ka viņa neapmierinātība ir jāsaprot.”
Viņš piebilst: “Mūsdienās šie augstākā līmeņa politiķi nevis pazūd no zemes virsas, kā tas notika Staļina laikā. Bet viņi var pazust no varas augstākajām aprindām.”