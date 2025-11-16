Somijas prezidents: pamieru Ukrainā tuvākajos mēnešos sagaidīt nevar
Pamiers Krievijas un Ukrainas karā tuvākajos mēnešos nav paredzams, intervijā ziņu aģentūrai "Associated Press" (AP) sacīja Somijas prezidents Aleksandrs Stubs.
"Es neesmu pārāk optimistisks attiecībā uz pamiera panākšanu vai miera sarunu sākšanu, vismaz šogad," atzina Stubs, piebilstot, ka būtu labi, ja izdotos "panākt kaut kādu virzību" līdz martam.
Trīs galvenie jautājumi ceļā uz pamieru ir drošības garantijas Ukrainai, tās ekonomikas atjaunošana un vienošanās par teritoriālajām pretenzijām, teica Somijas prezidents.
Viņš uzsvēra, ka, lai panāktu mieru Ukrainā, ASV prezidentam Donaldam Trampam un Eiropas līderiem maksimāli jāpastiprina spiediens uz Krieviju un tās diktatoru Vladimiru Putinu nolūkā mainītu viņa stratēģisko domāšanu. Putins "būtībā vēlas noliegt Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību", un šie mērķi nav mainījušies kopš kara sākuma, norādīja Stubs.
Viņš atzinīgi novērtēja Trampa lēmumu oktobrī noteikt sankcijas lielajām Krievijas naftas kompānijām "Lukoil" un "Rosņeftj", taču uzsvēra, ka jādara vairāk, lai Ukrainai dotu iespēju uzbrukt Krievijas armijai un aizsardzības rūpniecībai.
Runājot par Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska nereti saspīlētajam attiecībām, Stubs sacīja, ka viņš un citi Eiropas līderi var būt tilts starp viņiem.
"Mēs tulkojam prezidentu Trampu prezidentam Zelenskim un otrādi," teica Somijas prezidents.
Taču, kad runa ir par Putinu, tikai vienam cilvēkam vajadzētu ar viņu vest tiešas un publiskas sarunas, un tas ir Tramps, norādīja Stubs, liekot noprast, ka Eiropas Savienība diez vai drīzumā atvērs tiešu saziņas kanālu ar Krievijas diktatoru.