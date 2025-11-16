Igaunija finansēs “Starlink” satelītsakaru iegādi Ukrainai par 3,5 miljoniem eiro
Igaunija piešķirs Ukrainai 3,5 miljonus eiro "Starlink" satelītsakaru sistēmu iegādei, paziņojusi Igaunijas Aizsardzības ministrija.
Finansējums tiks piešķirts Igaunijas un Luksemburgas kopīgi vadītās informācijas tehnoloģiju (IT) koalīcijas ietvaros.
Pēc Igaunijas aizsardzības ministra Hanno Pevkura teiktā, līdzekļi domāti, lai stiprinātu Ukrainas IT spējas un palielinātu bruņoto spēku efektivitāti kaujas laukā.
"Ukraina mums apstiprināja, ka tai ir nepieciešams atbalsts "Starlink" savienojamības nodrošināšanai, un ir skaidrs, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs atbalsts, kam ir jūtama ietekme kaujas laukā. "Starlink" kapacitāte ir īpaši svarīga, ņemot vērā Ukrainas vēlmi ievērojami palielināt bezpilota lidaparātu vienību skaitu, kurām nepieciešams augstas veiktspējas interneta savienojums," sacīja Pevkurs.
Viņš uzsvēra, ka Ukraina katru dienu cīnās par visas Eiropas, arī Igaunijas, brīvību.
"Tāpēc bez ieročiem ļoti svarīgs ir arī IT atbalsts. Priecājos, ka varam palīdzēt Ukrainai stiprināt tās IT spējas, tādējādi palielinot tās izredzes uzvarēt karā, kas katru dienu prasa simtiem dzīvību," piebilda ministrs.