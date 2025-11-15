Pāvests par to, kādu lomu kino spēlē cilvēka dzīvē
Romas Katoļu baznīcas pāvests Leons XIV sestdien Vatikānā, uzrunājot Holivudas slavenības un citas nozīmīgas personības, norādīja, ka “kino piedzīvo satraucošu norietu” un uzsvēra, kādu lomu iešana uz kino un filmu skatīšanās spēlē cilvēku dzīvēs.
Pāvests Leons XIV tikās ar vairākām slavenībām, tostarp Keitu Blanšetu, Moniku Beluči, Krisu Painu un Oskara balvas laureātu, režisoru Spaiku Lī, vēsta "The Independent".
Savā runā viņš izteica nožēlu par kino nozares pašreizējo stāvokli, norādot: “Kino piedzīvo satraucošu norietu — daudzi kinoteātri tiek slēgti pilsētās un apkaimēs. Daudzi saka, ka kino māksla un kino pieredze ir apdraudēta. Es aicinu institūcijas nepadoties, bet sadarboties, apliecinot šīs aktivitātes sociālo un kultūras vērtību.”
Pāvests uzsvēra, ka kino, kas šogad atzīmē 130. jubileju, ir attīstījies no gaismas un ēnas spēles līdz formai, kas spēj rast atbildes uz cilvēces dziļākajiem jautājumiem.
“Kino nav tikai kustīgas bildes; tas liek cerībai kustēties,” viņš sacīja, piebilstot, ka došanās uz kinoteātri ir “kā šķērsot slieksni”, kur iztēle paplašinās un pat sāpīga pieredze var iegūt jaunu nozīmi.
Pāvests brīdināja, ka kultūra, ko veido pastāvīgi digitālie stimuli, riskē reducēt stāstus līdz tam, ko algoritmi prognozē, ka cilvēkiem patiks. Viņš aicināja filmu veidotājus aizstāvēt “lēnumu, klusumu un atšķirību” stāsta veidošanā.
Viņš arī mudināja māksliniekus atbildīgi attēlot vardarbību, karu, nabadzību un vientulību, uzsverot, ka labs kino “neizmanto sāpes — tas tās atzīst un pēta”.
Pāvests slavēja ne tikai režisorus un aktierus, bet arī plašo aizkulisēs strādājošo speciālistu loku, kuru meistarība padara filmas iespējamas, raksturojot kino radīšanu kā “kolektīvu darbu, kurā neviens nav pašpietiekams”.
Savas runas beigās pāvestu individuāli satika visi ielūgtie viesi, daudzi pasniedzot dāvanas. Spaiks Lī viņam uzdāvināja Ņujorkas “Knicks” basketbola kreklu ar uzrakstu “Pāvests Leons XIV”.