Ukraina veikusi dronu triecienu Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai
Ukrainas spēki naktī uz piektdienu veikuši triecienu Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā, sestdien paziņoja Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Paziņojumā arī teikts, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumi tika vērsti arī pret radiolokācijas staciju "Nebo-U" Krimā, Krievijas militāro ešelonu Zaporižjas apgabalā un ienaidnieka karaspēka koncentrēšanās vietām pie Vovčanskas Harkivas apgabalā.
Iepriekš Rjazaņas apgabala gubernators Pāvels Maļkovs paziņoja, ka Ukrainas dronu uzlidojuma rezultātā "viena uzņēmuma teritorijā izcēlās ugunsgrēks".
Ryazan’s oil refinery was hit again overnight. Locals heard over ten explosions and a large fire broke out near the site. This refinery is one of Russia’s top five and a key fuel supplier for several regions. It’s been targeted at least five times now. pic.twitter.com/iI3ZPRXrub— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 15, 2025
Krievijas un Ukrainas "Telegram" kanāli ziņoja, ka ar droniem varētu būt uzbrukts Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas iepriekš vairākkārt ir cietusi Ukrainas triecienos.