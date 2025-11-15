Ukraina veikusi dronu triecienu Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai
foto: REUTERS/SCANPIX
Ukrainas gaisa aizsardzības vienības karavīrs pārbauda FPV dronu.
Ukraina veikusi dronu triecienu Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai

Ukrainas spēki naktī uz piektdienu veikuši triecienu Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā, sestdien paziņoja Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Paziņojumā arī teikts, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumi tika vērsti arī pret radiolokācijas staciju "Nebo-U" Krimā, Krievijas militāro ešelonu Zaporižjas apgabalā un ienaidnieka karaspēka koncentrēšanās vietām pie Vovčanskas Harkivas apgabalā.

Iepriekš Rjazaņas apgabala gubernators Pāvels Maļkovs paziņoja, ka Ukrainas dronu uzlidojuma rezultātā "viena uzņēmuma teritorijā izcēlās ugunsgrēks".

Krievijas un Ukrainas "Telegram" kanāli ziņoja, ka ar droniem varētu būt uzbrukts Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas iepriekš vairākkārt ir cietusi Ukrainas triecienos.

